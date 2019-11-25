Шторм на Азове: на пляжи Арабатской Стрелки выбросило большое количество раков (фото)

Происшествия

Разбушевавшиеся за последние несколько дней в Азовском море непогода и шторм стали причиной того, что в воскресенье, 24 ноября, на Арабатской Стрелке на пляжи волны выбросили огромное количество раков.

В частности, в селе Счастливцево многие жители обнаружили огромное количество раков, которые были усеяны по всему пляжу, сообщает Арабат-Инфо.

Откуда прибило обителей моря, пока что неизвестно.

При этом местные жители не удивляются неожиданному «улову»: по их словам, во время шторма порывы ветра достигали 30 метров в секунду, а высота волн доходила до 2 метров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шторм стал причиной того, что на другом популярном курорте Азова — Кирилловке — спасатели были вынуждены проводить эвакуацию людей с острова Бирючий. Для этого им пришлось привлекать специальную технику, способную передвигаться по бездорожью. Так, в субботу, 23 ноября, с острова были эвакуированы пять человек. Кроме того, бригады Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вытащили застрявший в песке трактор Т-150.

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