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Происшествия

Мощный шторм в Азовском море: люди на острове Бирючий оказались отрезанными от суши (фото)

8:34 23 ноября 2019 107
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Непогода и шторм, разбушевавшиеся в последние несколько дней в Азовском море, привели к повышению уровня воды на Федотовой косе в районе курортной Кирилловки. В связи с этим остров Бирючий остался отрезанным от суши, песчаная дорога к нему покрылась водой.

В пятницу, 22 ноября, спасатели переправили на остров плавающий транспортер, чтобы оперативно оказать помощь населению и провести неотложную эвакуацию в случае необходимости.

Благодаря оперативным и слаженным действиям, МЧСники доставили на сушу 11 человек. Затем эвакуированных переправили на автовокзал Кирилловки.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели и инженерная техника продолжают находиться на круглосуточном дежурстве на случай необходимости оказать помощь в связи с непогодой.

Напомним, шторм разыгрался и в Черном море. В районе Одессы крушение потерпел танкер Delfi, на борту которого находился экипаж. Водолазы эвакуировали людей, а танкер остался лежать на боку в районе пляжа «Дельфин».

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