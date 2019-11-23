- 08:38 В Киеве 24 ноября из-за футбола ожидаются изменения в работе метро
- 08:34 Мощный шторм в Азовском море: люди на острове Бирючий оказались отрезанными от суши
- 08:25 Умер один из лучших характерных актеров Голливуда
- 08:11 Ампутация руки позволила безнадежно больной раком девушке найти свою любовь и выйти замуж
- 08:10 Участвовал в незаконных схемах Курченко? СМИ рассказали о потерпевшем крушение танкере Delfi
- 07:47 Лук и чеснок замедляют старение: как избавиться от характерного запаха изо рта
- 07:38 Конечности пешеходов разбросало по дороге: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП на трассе Киев-Чернигов
- 07:33 В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
- 07:17 Сильные морозы и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:50 "Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару
- 06:46 К Земле приближается опасный астероид: что об этом известно
- 06:45 «Чучело!» Внук Пугачевой побрился наголо
Мощный шторм в Азовском море: люди на острове Бирючий оказались отрезанными от суши (фото)
Непогода и шторм, разбушевавшиеся в последние несколько дней в Азовском море, привели к повышению уровня воды на Федотовой косе в районе курортной Кирилловки. В связи с этим остров Бирючий остался отрезанным от суши, песчаная дорога к нему покрылась водой.
В пятницу, 22 ноября, спасатели переправили на остров плавающий транспортер, чтобы оперативно оказать помощь населению и провести неотложную эвакуацию в случае необходимости.
Благодаря оперативным и слаженным действиям, МЧСники доставили на сушу 11 человек. Затем эвакуированных переправили на автовокзал Кирилловки.
Как сообщили в ГСЧС, спасатели и инженерная техника продолжают находиться на круглосуточном дежурстве на случай необходимости оказать помощь в связи с непогодой.
Напомним, шторм разыгрался и в Черном море. В районе Одессы крушение потерпел танкер Delfi, на борту которого находился экипаж. Водолазы эвакуировали людей, а танкер остался лежать на боку в районе пляжа «Дельфин».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!