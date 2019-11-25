Мир

Мафия идет под воду: в Испании перехватили субмарину с двумя тоннами кокаина

В Испании, где летом было задержано судно ELG с украинским экипажем, перевозившее около 10 тонн гашиша, изъята новая партия наркотиков. Так, в воскресенье, 24 ноября, правоохранители страны перехватили подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.

Об этом пишет издание El Pais.

Сообщается, что полиция задержала не менее двух человек.

Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии.

Других подробностей пока не приводится.

Напомним, что в июне в аэропорту Севильи испанская полиция арестовала военного, который входил в группу сопровождения лайнера президента Бразилии Жаира Болсонару, летевшего в Осаку на саммит «Большой двадцатки». 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес пытался провезти с собой 37 пакетов с кокаином общим весом 39 килограммов. Наркотики обнаружили у него в багаже, когда военный самолет приземлился в Севилье для дозаправки. Родригес вышел из самолета, держа свой багаж в руках. Видимо, он полагал, что его не станут досматривать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле испанская полиция обнаружила рекордную для Европы партию кокаина. Наркотики были спрятаны на судне, доставившем в порт Альхесирас бананы. Общий вес партии кокаина составляет 8 тонн 740 килограммов. В связи с находкой арестованы шесть человек. Четверо из них — испанцы. Их взяли в Альхесирасе. Еще двоих арестовали в Лионе, они — граждане Франции.

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