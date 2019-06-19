Украина

Судно с украинскими моряками задержали в Испании с десятком тонн наркотиков

В Испании задержали судно ELG с украинским экипажем, перевозившее около 10 тонн гашиша. Ранее в Португалии украинских моряков обвинили в перевозке 2,5 тонны кокаина.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на налоговую службу Испании, на судне под флагом Молдовы, которое задержали недалеко от портового города Картахена, обнаружили порядка 350 свертков с наркотиком. Также сообщается, что соответствующие службы вели слежку за судном полгода, ранее получив информацию о его незаконной деятельности.

Наркотики изъяли, судно ELG и его экипаж в сопровождении патрульных катеров отправили в порт города Картахены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Греции по подозрению в причастности к наркоторговле арестован украинский гражданин Владимир Шемонаев. Он работал капитаном на судне Erato, которое ходит под флагом Либерии. Шемонаев был задержан в Афинах, когда по окончании рейса направлялся в Украину.

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