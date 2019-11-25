Шоу-бизнес

Больше не стесняются: Седокова впервые вышла в люди с женатым любовником (фото)

Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова и ее молодой женатый любовник Янис Тимма, похоже, перешли на новый уровень в отношениях: если раньше парочка только публиковала совместные фото в сети, то теперь они уже вместе показываются на людях.

В частности, в воскресенье, 24 ноября, Анна и Янис вместе пришли на новогоднюю дискотеку «Муз ТВ». Об этом пишет КП.

Издание отмечает, что баскетболист трогательно поддерживал любимую перед выступлением, снимая на телефон ее общение с поклонниками и что-то нашептывая на ухо. Все время, пока Седокова за кулисами раздавала интервью, Янис ни на шаг не отходил от нее, хотя в кадре старался не появляться.

«Постоянно одергиваю, когда снимаю нас вместе, ведь счастье любит тишину, и что скажут люди, — написала на днях Седокова в соцсетях, опубликовав очередное фото с любимым. — Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь, так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол. Наверное, это есть одна из формул счастья в паре — уважать и любить профессии и дела друг друга».

Как известно, 36-летняя Анна Седокова была замужем три раза и развелась с тремя отцами своих троих детей. Несколько месяцев назад она начала встречаться с 27-летним латвийским баскетболистом. Тимма официально женат, год назад стал отцом замечательного малыша, но ради красавицы Ани решился на развод — сейчас супруги утрясают детали раздела имущества и воспитания общего сына.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна публично призналась Янису в любви. «Люблю», — написала Седокова под фото, на котором обнимает любимого. Он ответил ей в комментариях сердечками.

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