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Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые показала женатого бойфренда

10:21 29 октября 2019 142
Анна Седокова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Анна Седокова больше не скрывает отношений с молодым любовником — 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, который оставил жену и маленького сына. Если Анна ранее только намекала на отношения с красавцем-спортсменом, то теперь она впервые опубликовала романтичное фото с ним и публично призналась Янису в любви.

«Люблю», — написала Седокова под фото, на котором обнимает любимого.

Он ответил ей в комментариях сердечками.

Напомним, Седокова и Тимма скрывали свой роман. Жена баскетболиста Сана говорит, что узнала об изменах мужа и разводе из СМИ и соцсетей. Разгорелся скандал с взаимными обвинениями и претензиями. Седокову называли разлучницей и охотницей за богатыми мужчинами. Певица даже слегла в реабилитационный центр с нервным стрессом и крапивницей.

Позже Анна пообещала, что скоро все станет на свои места. Личные переживания она открыла в новой песне «Алые губы».

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