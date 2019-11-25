Слезы Ризатдиновой и триумф Мишиной: чем запомнился финал «Танців з зірками» (видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный суперфинал «Танців з зірками» («1+1»). Ровно четырнадцать недель участники сражались на паркете, чтобы получить кубок сезона. Дойти до суперфинала удалось лишь трем парам: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот. Женский финал проекта оказался очень напряженным.

Чтобы пары смогли лучше продемонстрировать свою техническую подготовку эфир разделили на три танцевальных этапа. На первом каждая пара продемонстрировала премьерный номер в проекте. На втором — звездные участники показали танец, который стал самым популярным, по мнению зрителей. На третьем — доказали свое мастерство в «Танці за життя», станцевав в четырех бальных стилях. Так, впервые за время суперфинала, каждая из пар исполнила шесть танцевальных номеров!

Эфир открыло выступление Насти Каменских и трех пар-финалистов. Кстати, от сезона к сезону ходят слухи о том, что Настя станет одной из участниц проекта.

Ведущими праздничного шоу стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. За судейским столом — Григорий Чапкис, Франциско Гомес, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Суперфинал открыла пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова.

— Я пришла на проект, чтобы доказать, что олимпийские чемпионы тоже звезды, — призналась Анна. — Я начала жизнь с чистого листа.

Пара «зажгла» зал страстным пасодоблем с первого эфира под хит «The Hardkiss».

— Лав-лав-лав! — воскликнул после номера пары Григорий Чапкис.

Этими же словами поддержал участников Франциско Гомес.

— Вы — моя прима и белый лебедь нашего проекта, — сказала Екатерина Кухар.

— Это был лучший пасодобль сезона, — признал Влад Яма. — Если вы выиграете, то это будет справедливо. Лав-лав-лав!

На балконе участников поддерживал популярный певец Олег Винник.

Судьи поставили паре 40 баллов.

— Настраивалась на этот эфир и выходила на паркет как в последний раз, — призналась «ФАКТАМ» Анна Ризатдинова. — Если сравнить это с Олимпийскими играми, то мандраж такой же — перед выходом на паркет меня может сковать дрожь и страх, но как только зазвучит музыка, «крылья» раскрываются, и это та Анна Ризатдинова, которая изменилась за эти 14 эфиров и переродилась в нового человека. Пасодобль — это тот танец, который я танцевала в самом первом эфире, он рассказал мою историю и зажег в сердце зрителей огонь, который пылал на паркете. На финале я хотела вспомнить как это было, ведь прошло столько эфиров, а этот танец остается одним из самых ярких. Танцы за жизнь — это особое удовольствие, мы готовились к этому всю неделю и тут я хочу получить максимум удовольствия и вдохновиться. Маленькая жизнь «Танцы со звездами» заканчивается, но я уверена, что это новая ступень и новый шанс для меня и моей карьеры.

Пара Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара повторила зажигательный линди-хоп в стиле вечеринки Гэтсби. Кстати, участники за все время проекта ни разу не танцевали «за жизнь».

— Для меня проект — история Золушки, которая попала на бал, — сказала Виктория. — Свое выступление я посвящаю зрителям.

— Вы станцевали на своем уровне, — признал Влад Яма. — Если вы выиграете, я запрыгну на стол и буду кричать: «Виктория Булитко!»

— Вы сделали в этом шоу что-то невероятно, — заметила Екатерина. — Но, поможет ли вам народная любовь победить…

— У вас слишком много энергии, — заметил Франциско. — Делайте все что возможно, чтобы победить.

— Я буду за вами скучать, — Григорий Чапкис всегда называл эту пару своими фаворитами.

Судьи оценила выступление пары на 30 баллов.

Ксения Мишина и Женя Кот исполнили страстный фокстрот под бессмертный хит Кузьмы Скрябина «Мовчати». На первом эфире он растрогал зрителей, как и их поцелуй на паркете.

— У меня самый лучший партнер, — признала Ксения. — Хочу помочь Жене получить победу на этом проекте. Я тебя люблю…

— Сколько же тайн в ваших глазах, — сказала Екатерина, обращаясь к Ксении.

— Это ваш лучший танец за все время! — признал Чапкис. — Я тронут.

— А вы можете выиграть! — решил Франциско. — Вы делаете из выступлений шедевр, историю! Я был загипнотизирован.

— Ваша пара очень сложилась, — Влад Яма был в восторге. — Если вы выиграете, я не буду залазить на стол, просто буду доволен.

На балконе пару поддерживал бывший участник проекта, популярный певец Серега.

Судьи поставили паре 39 баллов.

— Я очень нервничала на суперфинале, — призналась Ксения Мишина «ФАКТАМ». — Мне кажется, что это состояние у меня не проходило несколько дней еще до прямого эфира. Думала даже, что перед финалом не усну, но слава Богу удалось пару часов поспать. Все, конечно, очень переживательно. Уже 14 недель я учусь справляться с волнением, но суперфинал — особенный день. Я могу сравнить это волнение с тем, как я переживала, когда все это только начиналась. Нам предстояло исполнить шесть танцев и это должно было быть очень круто. В этом сезоне очень важна техника и не было права на ошибку.

Перед вторым туром финала на паркете с новым хитом выступил Макс Барских.

Второй раз на паркет пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова вышла со своим самым знаменитым танцем — страстной румбой.

— Этот танец я посвящаю мужчине, с которым познакомилась благодаря проекту, — призналась Анна. — Я снова влюбилась.

— Непревзойденно, — воскликнул Григорий Чапкис. — Такая любовь тушится только холодным душем.

— Это было очень сексуально, — признал Франциско, которого поддержал Влад и Екатерина. Кухар предположила, что возлюбленный, о котором говорила Анна — это Иракли Макацария. Сразу после выступления Иракли вручил Ризатдиновой роскошный букет.

Пару на балконе поддерживала солистка группы «The hardkiss» Юлия Санина.

Судьи оценили выступление пары на 40 баллов.

Вторым танцем пары Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара стала румба.

— Что нам мнение судей, если нас называют «народная любовь», — сказала перед выступлением Виктория. — Я пришла в этот проект, чтобы кайфануть.

— Этот номер достоин финала, — признал Влад после выступления пары.

— Актерская игра — это ваша сильная сторона, — сказала Екатерина. — Вы очень мастерски просочились в финал.

— Я горжусь вами, Виктория, — восхитился Чапкис. — У вашей пары есть драматургия.

На балконе пару поддерживала певица Ольга Горбачева.

Судьи поставили Виктории и Дмитрию 35 баллов.

Ксения Мишина и Евгений Кот показали джаз-модерн — танец, который актриса посвятила своему сыну.

— Сделаю все, чтобы кубок проекта очутился на столе моего сына, — пообещала Ксения.

— Все замерли и были очарованы вашим выступлением, — признал Франциско. — Думаю, знаете, что ваша пара — уникальная.

— Ксения, вы так и не научились владеть стопами, — заметила Екатерина и, смущая актрису, добавила. — Но благодаря этому проекта у вас появился мужчина — я видела ваш с Женей поцелуй.

— Ваш танец невозможно забыть! — восхитился Влад Яма.

Встречал пару на балконе бывший участник проекта, популярный певец Дзидзьо. А перед оглашением решения судей, на паркете с новым провокационным хитом выступила MARUV.

Судьи оценили выступление пары на 39 баллов.

По результатам голосования судей на первом месте оказалась пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова — 80 баллов, на втором — Ксении Мишиной и Евгения Кота — 78 баллов, третьем — Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара — 65 баллов.

Следом свой новый хит исполнила популярная певица Мишель Андраде. С ней на паркет вышел и судья проекта — Франциско Гомес.

Перед решающим выступлением, на паркет вышли все пары-участники третьего обновленного сезона.

По новым правилам, каждый судья объявлял танец, который пара должна была станцевать на паркете. Григорий Чапкис назвал танго. Пара Ксении Мишиной заработала 10 баллов, Виктории Булитко — 9 баллов, Анны Ризатдиновой — 10 баллов.

Франциско Гомес объявил фристайл. Пара Виктории Булитко получила от Франциско 6 баллов, Ксении Мишиной — 7 баллов, Анны Ризатдиновой — 8 баллов.

Екатерина Кухар пригласила пары станцевать ча-ча-ча. Пара Анны Ризатдиновой получила — 10 баллов, Виктории Булитко — 7 баллов, Ксении Мишиной — 9 баллов.

— Девочки, вы все — секс-бомбы! — воскликнула Екатерина.

Влад Яма объявил джайв и первыми на паркет вышла пара Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Они получили от судьи — 8 баллов. Ксения Мишина и Евгений Кот — 9 баллов, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров — 10 баллов.

По результатам трех туров, на первом месте оказалась пара Анны Ризатдиновой — 118 баллов, втором — Ксении Мишиной — 113 баллов, третьем — Виктории Булитко — 95 баллов.

Перед оглашением зрительского голосования, на паркете выступила группа «Время и Стекло» и Тина Кароль.

Шоу результатов началось с объявления пары, которая заняла третье место — Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

— Я очень сильно изменилась за время проекта, выросла благодаря зрителям и поддержке «Дизель-студио», — сказала Виктория. — Но больше всего я благодарна Диме. Он такой классный — добрый, нежный, благородный!

— Уважайте и любите друг друга, — сказал Дмитрий. — Спасибо маленькой, сильной и мужественной Виктории Булитко.

Главная интрига вечера сохранялась до последних минут. Победителями очередного сезона проекта стала пара Ксении Мишиной и Евгения Кота. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров заняли второе место.

— Для меня этот проект — вся жизнь, — не сдерживала слез Анна. — Спасибо всем, кто верил в нашу пару и этому шоу, которое заставило многих девочек по-новому взглянуть на гимнастику.

— С ума сойти — я не верю! — воскликнула Ксения. — Спасибо судьям, которые всегда были для нас мотиваторами. Моим родителям и главному человеку в жизни — сыну Платону — которые меня всегда поддерживали. Но, главное, — Женя, я так хотела, чтобы ты победил!

— Не представляете, сколько от меня натерпелась Ксения, — признался Евгений Кот. - Я пробую свои силы на проекте уже третий раз. Знаю, Бог любит троицу…

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