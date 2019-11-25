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Ясно и без осадков: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели
Новая рабочая неделя в Украине начинается с ясной погоды. Об этом свидетельствуют прогноз Украинского Гидрометцентра.
Территорию нашей страны накрыл антициклон Quincу, который блокирует атлантические и средиземноморские влажные воздушные потоки. Дневные температуры на большей части страны 25 ноября удержатся в пределах 0−2 градуса тепла, а в Закарпатье и в аннексированном Крыму ожидается до плюс 9−10 выше нуля.
При этом синоптик Наталья Диденко прогнозирует возможность сохранения штормового ветра на Приазовье, на остальной же территории порывы ветра будут умеренными — 5−12 метров в секунду.
В Киеве 25 ноября днем морозов не ожидают, температура воздуха в течение дня будет колебаться в диапазоне от 0 до 2 градуса тепла.
Во вторник, 26 ноября, ожидается усиление облачности, средняя температура воздуха повысится до 3 градусов тепла, при этом ночью столбики термометров все-таки опустятся до отметки в 1 градус мороза (в Донецкой, Луганской и Харьковской областях — до 2 градусов ниже нуля). В Киеве ожидают 1−3 градусов тепла, а в Херсонской и Николаевской областях — до 4−6 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали «ФАКТАМ», когда не только в Закарпатье можно будет ожидать потепления до 10 градусов выше нуля.
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