Украина

Ясно и без осадков: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели

Новая рабочая неделя в Украине начинается с ясной погоды. Об этом свидетельствуют прогноз Украинского Гидрометцентра.

Территорию нашей страны накрыл антициклон Quincу, который блокирует атлантические и средиземноморские влажные воздушные потоки. Дневные температуры на большей части страны 25 ноября удержатся в пределах 0−2 градуса тепла, а в Закарпатье и в аннексированном Крыму ожидается до плюс 9−10 выше нуля.

При этом синоптик Наталья Диденко прогнозирует возможность сохранения штормового ветра на Приазовье, на остальной же территории порывы ветра будут умеренными — 5−12 метров в секунду.

В Киеве 25 ноября днем морозов не ожидают, температура воздуха в течение дня будет колебаться в диапазоне от 0 до 2 градуса тепла.

Во вторник, 26 ноября, ожидается усиление облачности, средняя температура воздуха повысится до 3 градусов тепла, при этом ночью столбики термометров все-таки опустятся до отметки в 1 градус мороза (в Донецкой, Луганской и Харьковской областях — до 2 градусов ниже нуля). В Киеве ожидают 1−3 градусов тепла, а в Херсонской и Николаевской областях — до 4−6 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали «ФАКТАМ», когда не только в Закарпатье можно будет ожидать потепления до 10 градусов выше нуля.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter