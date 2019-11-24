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Украина

Морозы и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник, 25 ноября

15:44 24 ноября 2019 148
Погода в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Украину 25 ноября накроет антициклон Quincу, который будет блокировать атлантические и средиземноморские, западные и юго-западные теплые и влажные воздушные потоки. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

«Ближайшей ночью в Украине ожидается -3−9 градусов, завтра днем от 3 мороза до 4 тепла. На Западе и Юге ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 1−6 градусов тепла, на Закарпатье до +6+10 градусов», — пишет она.

При этом синоптик прогнозирует отсутствие осадков.

«Разве что в западных областях и в Винницкой области полетает или покапает несущественно. Ветер юго-восточный, 5−12 м/с, еще какие-то порывы останутся, чтобы мы не забывали надвинуть шапку на глаза, а штормовой ветер вероятен все еще в Приазовье», — пишет она.

В Киеве 25 ноября ночью -5−7 градусов, днем будет от 2 мороза до 2 тепла.

Как писали «ФАКТЫ», на ощутимое повышение температуры в Украине можно будет рассчитывать со второй половины следующей недели, то есть не раньше 28 ноября.

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