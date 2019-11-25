- 09:18 Папина копия: внебрачный сын Арнольда Шварценеггера повторил образ своего отца в молодости
- 09:16 "Махровый совок": сеть позабавило фото празднования "дня призывника "ДНР"
- 08:56 Какие дни в Украине будут выходными на Новый год и Рождество: календарь
- 08:43 Женатый Джастин Тимберлейк нежничал на вечеринке с партнершей по фильму: в сеть попали фото и видео
- 08:26 России он очень нужен: назван единственный способ вернуть Украине Крым
- 07:53 Из-за подлого обстрела боевиков на Донбассе горело село: в штабе ООС показали видео
- 07:51 Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона: все самое интересное о премии AMA 2019
- 07:44 Рака ждет финансовый успех, а Весы — знаменательное событие: гороскоп на неделю
- 07:36 Где смотреть онлайн «Мальме» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:31 Даже слегка подгнившие фрукты лучше выбрасывать: в них есть ядовитые микротоксины
- 07:29 Ясно и без осадков: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели
- 07:29 Самые красивые торты сезона — «Баня», «Шахматы» и «Граммофон»: все детали съедобны
Женатый Джастин Тимберлейк нежничал на вечеринке с партнершей по фильму: в сеть попали фото и видео
Женатого американского певца и актера Джастина Тимберлейка подозревают в измене жене — 37-летней актрисе Джессике Бил. 38-летнего Джастина засняли на вечеринке в Новом Орлеане. По свидетельству очевидцев, он был изрядно пьян. И нежничал с 30-летней актрисой Алишей Уэйнрайт. В настоящее время они вместе снимаются в новом фильме «Палмер».
Как сообщает Daily Mail, Алиша весьма интимно гладила колено Тимберлейка. Парочка также держалась за руки. В какой-то момент певец приобнял актрису. При этом Джастин был без своего обручального кольца. Из бара Тимберлейк и Уэйнрайт ушли вдвоем.
Хотя представители актера утверждают, что все это вполне невинно, пользователи сети считают, что отношения между Джастином и Алишей явно не просто приятельские. Что по этому поводу думает Бил пока неизвестно.
Джастин и Джессика Бил («Пророк», «Иллюзионист», римейка фильма «Вспомнить все») поженились в 2012 году. У них имеется четырехлетний сын Сайлас.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», летом распалась популярная голливудская пара: Ирина Шейк ушла от Брэдли Купера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?