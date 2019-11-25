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Женатый Джастин Тимберлейк нежничал на вечеринке с партнершей по фильму: в сеть попали фото и видео

8:43 25 ноября 2019 150
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Женатого американского певца и актера Джастина Тимберлейка подозревают в измене жене — 37-летней актрисе Джессике Бил. 38-летнего Джастина засняли на вечеринке в Новом Орлеане. По свидетельству очевидцев, он был изрядно пьян. И нежничал с 30-летней актрисой Алишей Уэйнрайт. В настоящее время они вместе снимаются в новом фильме «Палмер».

Как сообщает Daily Mail, Алиша весьма интимно гладила колено Тимберлейка. Парочка также держалась за руки. В какой-то момент певец приобнял актрису. При этом Джастин был без своего обручального кольца. Из бара Тимберлейк и Уэйнрайт ушли вдвоем.

Хотя представители актера утверждают, что все это вполне невинно, пользователи сети считают, что отношения между Джастином и Алишей явно не просто приятельские. Что по этому поводу думает Бил пока неизвестно.

Джастин и Джессика Бил («Пророк», «Иллюзионист», римейка фильма «Вспомнить все») поженились в 2012 году. У них имеется четырехлетний сын Сайлас.

Джастин и Джессика

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