Шоу-бизнес

Женатый Джастин Тимберлейк нежничал на вечеринке с партнершей по фильму: в сеть попали фото и видео

Женатого американского певца и актера Джастина Тимберлейка подозревают в измене жене — 37-летней актрисе Джессике Бил. 38-летнего Джастина засняли на вечеринке в Новом Орлеане. По свидетельству очевидцев, он был изрядно пьян. И нежничал с 30-летней актрисой Алишей Уэйнрайт. В настоящее время они вместе снимаются в новом фильме «Палмер».

Как сообщает Daily Mail, Алиша весьма интимно гладила колено Тимберлейка. Парочка также держалась за руки. В какой-то момент певец приобнял актрису. При этом Джастин был без своего обручального кольца. Из бара Тимберлейк и Уэйнрайт ушли вдвоем.

Хотя представители актера утверждают, что все это вполне невинно, пользователи сети считают, что отношения между Джастином и Алишей явно не просто приятельские. Что по этому поводу думает Бил пока неизвестно.

Джастин и Джессика Бил («Пророк», «Иллюзионист», римейка фильма «Вспомнить все») поженились в 2012 году. У них имеется четырехлетний сын Сайлас.

Джастин и Джессика

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», летом распалась популярная голливудская пара: Ирина Шейк ушла от Брэдли Купера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter