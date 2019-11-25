Кругом враги: журналист из Крыма ответил Путину по поводу нападок на русский язык

Украина

Президент России Владимир Путин, периодически заявляющий о притеснении в мире русского языка, превратил его в оружие, а русские школы за рубежом — в фабрики «русских людей, которые должны быть в оппозиции к своему государству.

Об этом пишет известный журналист Павел Казарин. «Российскому президенту никто не объяснил причин популярности английского языка. Никто не рассказал ему о том, что изучение языка не делает человека частью „английского мира“. Вслед за учебниками не приходят экспедиционные корпуса. Английский язык не посягает на идентичность — выучивший его француз остается французом, а китаец — китайцем. И потому никому в мире не придет воспринимать этот язык как угрозу», — пишет журналист на своей страничке в соцсетях и добавляет, что русский язык подобной «политической нейтральностью» похвастаться не может.

По мнению Павла Казарина, в комплекте с русским языком идет «лояльность к империи, солидарность с российской трактовкой истории и латентное антизападничество». «Если же речь идет о соседях России, то русский язык поставляется сюда как повод для вторжения: любой носитель объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать», — добавил он.

Павел Казарин также отметил, что Путин прав в том, что пространство русского языка сокращается. И происходит это из-за сознательной государственной политики отдельных стран. «Кремль сам умудрился начинить культурное наследие своей страны архаикой, мракобесием и шовинизмом. Объявил пятой колонной всех, кто с этим не согласен. И теперь обижается, когда соседние страны пытаются этот комплексный обед не покупать», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский журналист Игорь Яковенко назвал инициативу по упрощению получения гражданства РФ украинцами вмешательством во внутренние дела Украины. По его словам, если будет достаточно большое количество людей с российским гражданством, то российская пропаганда может постоянно устраивать крики по поводу того, что русских обижают.

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