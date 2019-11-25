Черная пятница в 2019 году. Что выгодно купить. Готовимся к большой распродаже заранее

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на заметку потребителю

Черная пятница — настоящая праздник шопоголиков. Ежегодно, в последнюю пятницу ноября по всему миру проводятся грандиозные распродажи. Скидки на товары в магазинах могут достигать до 50%. Скидки предлагают все: магазины одежды, электроники, обуви, бытовой техники, аксессуаров для дома и создания стильного образа. Скептики утверждают, что в Черную пятницу продавцы просто сбрасывают залежавшийся товар из старых коллекций, но это не всегда так. На распродаже можно купить действительно стоящие вещи с хорошей материальной выгодой. Черная пятница 2019 уже не за горами (в этом году она приходится на 29 ноября). Так что пришло время основательно подготовиться к ней. Так что стоит приобрести в этот день, чтобы покупка была выгодной и стоящей?

Выбираем товары

Рассмотрим самые популярные категории продукции, на которые стоит обратить внимание 29 ноября 2019 года.

Сумки, портфели, кошельки и прочая кожгалантерея

К этой категории продукции в Черную пятницу советуем присмотреться с особой тщательностью. Речь правда идет не о дешевых моделях из искусственной кожи или текстиля. Мы говорим о товарах высококачественных из натуральной кожи. 29 ноября 2019 года можно будет купить качественные мужские кожаные сумки, портмоне и много всего другого по цене банального аналога из эко-кожи. Скидки в магазинах будут достигать до 50%.

Техника для дома, красоты и здоровья

Как показывает анализ грандиозных «пятничных» распродаж, средние скидки на эту категорию товара составляют около 20%. Можно поймать и «минус» 30%, но это уже скорее исключение, чем закономерность. Но стоит понимать, что речь идет о дорогостоящей продукции, цена которой исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч гривен. А значит, экономия в итоге будет более чем существенной.

Цифровая техника и электроника

Планируете покупку хорошего смартфона, планшета, ноутбука или фотоаппарата? Ждать Черной пятницы с особым трепетом не стоит. Экономия здесь будет не такой уж и впечатляющей, не более 10%. Нередко можно увидеть и некое подобие акции: «Купи 1 смартфон и получи 20% скидки на второй» и подобных. Но здесь, опять же, все дело в цене вопроса. Можно купить недорогой смартфон «Мейзу» за 3000 грн и выловить на него скидку 250 грн или айфон за 30 000 грн и скидку в 2500 грн. Разница впечатляющая!

А вот на аксессуары к телефонам и гаджетам можно обратить более пристальное внимание. Скидки на них могут достигать 50%.

Товары для дома, дизайна интерьеров, посуда

364 дня в году хороших скидок в этой категории продукции практически не встретить. Максимум, что предлагают профильные магазины, так это 5−15%. А в Черную пятницу можно сэкономить до 30% от цены набора кастрюль, тарелок, штор, светильников и пр. То, что в другое время года кажется вам недоступным ввиду высокой цены, 29 ноября станет реальностью. Не упустите шанс!

Книги, товары для творчества

Это вариант для тех, кто уже задумывается о том, что преподнести под елочку творческим и читающим детям. Крупные книжные магазины, особенно сетевые, уже несколько лет подряд в Черную пятницу делают 45% скидку на весь ассортимент продукции. Это и книги, и канцелярия, и товары для творчества. Таких цен в другое время года вы явно не найдете.

И главная задача — найти достойный магазин, который действительно сделает скидку на продукцию, а не повысит за два дня до распродажи цены в три раза, а 29 ноября сбросит их в три раза.

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