Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Общество и люди

Во вторник, 26 ноября, в Украине будет по-прежнему морозно, однако уже в среду, 27 ноября, в страну придет циклон и принесет с собой потепление и осадки.

«В среду ожидается явное изменение синоптической ситуации — из Греции через Турцию и Черное море на нас прыгнет циклон. Может, радоваться и особо не чему, поскольку все же будет осложнение погоды. Однако этот циклон наконец сдвинется длительный диктат яростно-холодного антициклона восточного происхождения и запихнет его подальше», — объясняет грядущее изменение погоды синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 27 ноября на юге, востоке и во многих центральных областях ожидаются осадки — преимущественно дождь, однако местами возможен и мокрый снег.

Во вторник, 26 ноября, ночью все еще будет морозно — от -1 до -8 градусов, на юге и западе -около нуля. Днем в большинстве областей ожидается 0 + 5 градусов, на севере — от 2 мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточного и восточного направлений, 5−10 м / с, в Запорожской и Донецкой областях порывы могут достигать штормовых значений, до 15−22 м / с. Осадков во вторник в Украине не предвидится.

В Киеве 26 ноября будет сухо и еще холодно. Ночью — до -4−6 градусов, днем — около нуля.

«В среду-четверг начнется постепенное потепление и увеличение осадков. Однако, где и каких — в следующих прогнозах», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», последние несколько дней в Азовском море бушует шторм — порывы ветра достигали 30 метров в секунду, а высота волн доходила до 2 метров. Из-за непогоды на Арабатской Стрелке на берег выбросило огромное количество раков. А остров Бирючий был отрезан от материка, остался без связи с побережьем и без электроэнергии. Людей пришлось вывозить специальной техникой, способной передвигаться по бездорожью.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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