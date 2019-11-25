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Vodafone Украина продадут оператору из Азербайджана: как это повлияет на клиентов
Азербайджанский мобильный оператор Bakcell покупает компанию «Vodafone Украина», которую российская МТС продает через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург). Ранее в Украине заработала услуга по смене оператора без изменения номера мобильного телефона.
Сумма сделки по продаже компании «Vodafone Украина» — 734 миллиона долларов с отложенным платежом в 84 миллиона долларов. При этом сообщается, что компания и в дальнейшем будет оказывать услуги под брендом Vodafone, выполняя все обязательства перед клиентами, партнерами и персоналом. Так что смена владельцев компании никак не скажется на абонентах.
Эксклюзивный материал «С 1 мая украинцы смогут менять мобильного оператора, сохраняя свой номер: что важно знать» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!