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Украина

Vodafone Украина продадут оператору из Азербайджана: как это повлияет на клиентов

11:36 25 ноября 2019 400
Люди с мобилками
Инф. «ФАКТОВ»

Азербайджанский мобильный оператор Bakcell покупает компанию «Vodafone Украина», которую российская МТС продает через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург). Ранее в Украине заработала услуга по смене оператора без изменения номера мобильного телефона.

Сумма сделки по продаже компании «Vodafone Украина» — 734 миллиона долларов с отложенным платежом в 84 миллиона долларов. При этом сообщается, что компания и в дальнейшем будет оказывать услуги под брендом Vodafone, выполняя все обязательства перед клиентами, партнерами и персоналом. Так что смена владельцев компании никак не скажется на абонентах.

Эксклюзивный материал «С 1 мая украинцы смогут менять мобильного оператора, сохраняя свой номер: что важно знать» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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