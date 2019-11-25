В Винницкой области перевернулся автобус с пассажирами (фото)

Происшествия

В Винницкой области рейсовый автобус попал в жесткое ДТП, в котором серьезно пострадали водитель и четверо пассажиров. Все они были доставлены в районную больницу с травмами разной степени тяжести. Напомним, ранее на Волыни в дерево въехал школьный автобус с детьми.

Авария произошла на автодороге Тульчин — Кирнасовка ранним утром в понедельник, около 06:00.

Фото полиции с места ДТП

По предварительным данным, причиной ДТП стала гололедица — автобус сообщением Ольгополь-Винница занесло на скользкой дороге, а его водитель не справился с управлением.

Полиция Винницкой области открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Виновнику ЧП грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, 19 ноября смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Хмельницкой области, на трассе Житомир — Черновцы. Тогда также ранним утром на подъезде к селе Гановка с автобусом столкнулся легковой автомобиль КІА Сеrato. Его водитель и пассажир скончались на месте, еще одна пассажирка легковушки была госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, пришлось обследовать 10 пассажиров маршрутки и ее водителя. Предварительно известно, что пятеро из них получили разные телесные повреждения, в т. ч. одна из пассажирок — перелом руки.



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