Происшествия

На трассе Житомир — Черновцы столкнулись маршрутка и легковушка: много погибших и пострадавших

В Хмельницкой области, на трассе Житомир — Черновцы, утром 19 ноября произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса сообщением Панасовка — Дунаевцы — Хмельницкий.

Как сообщает управление Национальной полиции в Хмельницкой области, на подъезде к селе Гановка с автобусом столкнулся легковой автомобиль КІА Сеrato. Его водитель и пассажир скончались на месте, еще одна пассажирка легковушки была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, пришлось обследовать 10 пассажиров маршрутки и ее водителя. Предварительно известно, что пятеро из них получили разные телесные повреждения, в т. ч. одна из пассажирок получила перелом руки.

На месте инцидента продолжает работать следственно-оперативная группа.

Полиция опубликовала оперативное фото, показывающее, что причиной ДТП мог быть сильный туман на трассе.

Напомним, ранее кровавое ДТП произошло на трассе Доманово — Черновцы, где не разминулись микроавтобус и автомобиль. В результате два человека погибли, трое госпитализированы.

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