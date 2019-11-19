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На трассе Житомир — Черновцы столкнулись маршрутка и легковушка: много погибших и пострадавших
В Хмельницкой области, на трассе Житомир — Черновцы, утром 19 ноября произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса сообщением Панасовка — Дунаевцы — Хмельницкий.
Как сообщает управление Национальной полиции в Хмельницкой области, на подъезде к селе Гановка с автобусом столкнулся легковой автомобиль КІА Сеrato. Его водитель и пассажир скончались на месте, еще одна пассажирка легковушки была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Кроме того, пришлось обследовать 10 пассажиров маршрутки и ее водителя. Предварительно известно, что пятеро из них получили разные телесные повреждения,
На месте инцидента продолжает работать следственно-оперативная группа.
Полиция опубликовала оперативное фото, показывающее, что причиной ДТП мог быть сильный туман на трассе.
Напомним, ранее кровавое ДТП произошло на трассе Доманово — Черновцы, где не разминулись микроавтобус и автомобиль. В результате два человека погибли, трое госпитализированы.
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