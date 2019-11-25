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Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака
Среда, 4 декабря, — день тяжелый для всех начинаний.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны разногласия и склоки с любимым человеком. Не отчаивайтесь, скоро помиритесь.
Телец
Совет звезд: постарайтесь не относиться слишком строго к тому, что происходит в вашей личной жизни.
Близнецы
Не стоит всерьез рассматривать предложения, касающиеся смены работы, вам предложат плохой вариант.
Рак
Неприятности этого дня будут мелкими, но многочисленными, это вызовет раздражения.
Лев
Близкие напомнят вам о ранее совершенных ошибках, старых долгах и допущенных промахах.
Дева
Звезды предупреждают, что есть опасность поссориться с человеком, который для вас очень дорог.
Весы
Не рекомендуется торопиться с принятием решений. Понадобится помощь родственников.
Скорпион
День довольно сложный. Эмоциональный фон нестабилен, очень много времени и душевных сил отнимают ненужные переживания.
Стрелец
Возможно, произойдет важное событие, которое окажет значительное влияние на вашу личную жизнь.
Козерог
Возможны колебания самочувствия, скорее всего, по причине повышения или понижения давления.
Водолей
Высшее руководство или госорганы в этот день лучше не беспокоить. Полезно заняться самообразованием.
Рыбы
Возможны проблемы со спиной. Родственнику понадобится ваша помощь.
Хорошего вам дня!
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