Происшествия

В Харькове взорвали авто с мужчиной внутри: первые детали и фото

В понедельник, 25 ноября, Харькове подорвали автомобиль вместе с его владельцем-бизнесменом. Ранее в районе харьковского вокзала прозвучал взрыв — один из участников перестрелки, случившейся ранее, привел в действие взрывное устройство.

Как сообщает в своем Telegram-канале «Харьков 1654», ЧП произошло около 10:00 на улице Лермонтовская, 6. Владелец авто вышел из дома, сел за руль Nissan Qashqai, после чего произошел взрыв. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. От взрыва пострадали рядом припаркованные автомобили.

Также сообщается, что автомобиль принадлежит одному из бизнесменов города. Водитель в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2. ст. 115 (убийство) УК Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на балконе 23-летний парень подорвал себя гранатой. Тело погибшего обнаружила его бабушка.

Фото: Типичное ХТЗ



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter