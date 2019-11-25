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Южный мост в Киеве снова ремонтируют: когда и как ограничат движение транспорта
Продолжается ремонт на эстакаде Южного мостового перехода, где с 27 ноября по 8 декабря будут ограничивать движение. В первой половине дня, с 9:00 до 13:00 — в направлении левого берега, во второй половине — с 13:00 до 19:00 — в направлении станции метро «Выдубичи». В «Киевавтодоре» отмечают, что в течение двух недель на эстакаде Южного моста проведут демонтаж аварийных карнизных блоков.
В корпорации просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Напомним, что уже ограничивали движение на Северном мосту, а в прошлые выходные частично перекрывали Южный мост, чтобы отремонтировать деформационные швы.
Кстати, чтобы проводить подобные ремонты, необходимо полностью закрыть мост, но тогда бы совсем застопорилось движение транспорта в этом направлении. Ранее эту проблему не решали, так что теперь приходится массово заменять швы в кратчайшие сроки. В начале ноября движение здесь полностью открыли, так как закончили менять 27-й деформационный шов (в течение пяти лет удалось отремонтировать 27 швов, а всего их на эстакаде 46). Эти металлические конструкции нужны, чтобы уберечь сооружение от температурных расширений.
«ФАКТЫ» сообщали, что из-за реконструкции трамвайных путей на столичной улице Алматинской (Дарница) временно приостановлено движение трамваев №№ 23, 32, 33.
Между тем продолжается обновление улицы Пушкинской: приводят в порядок участок от бульвара Шевченко до улицы Хмельницкого, а в следующем году отремонтируют участок в границах улицы Льва Толстого и бульвара Тараса Шевченко. Напомним, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), а также пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 7 ноября въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик ограничен.
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