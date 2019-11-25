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Под Киевом спецназ обезвредил опасную банду, главарь которой представлялся журналистом (фото, видео)
Полиция Киевской области задержала группу из трех человек, годом ранее жестоко битами избивших посетителя ночного клуба в Борисполе, главарь которых пользовался удостоверением сотрудника массмедиа. Ранее в Днепре четверо мужчин избили битами и ограбили 17-летнего парня из-за его внешнего вида.
Как сообщили в ГУНП в Киевской области, уголовного «авторитета» и двоих его подручных задержали в рамках расследования дела о жестоком избиении посетителя развлекательного заведения в Борисполе. Сообщается, что в конце ноября 2018 года трое неизвестных с битами напали на одного из отдыхавших в ночном заведении и жестоко избили его. «Таким способом нападающие продемонстрировали „свое превосходство“ над отдыхающими людьми», — отметили в полиции и добавили, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители, занимающиеся этим делом, установили, что к совершению преступления причастна группа лиц, которые «имеют влияние на криминогенную ситуацию в Бориспольском районе и в целом на территории Киевской области». Преступную троицу задержали по их местам жительства.
«Старейший из группы нападавших — ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. Пользовался удостоверением представителя СМИ. Его близкий друг-побратим и „правая рука“ — неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий. Третий фигурант — 34- летний житель Борисполя, который также влияет на криминогенную ситуацию. Всем им сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье зверски избили 32-летнего ветерана АТО, который вступился в магазине за девушку-продавщицу. Николая Стельмаха четыре раза ударили по голове битой за то, что он сделал замечание хулиганам.
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