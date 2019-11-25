В "Квартале" открестились от двойника Зеленского

Шоу-бизнес

Двойника Владимира Зеленского, актера Умида Исабоева, который сыграет президента в российском фильме об Украине, якобы пригласили в «Квартал-95». Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который пишет, что Евгений Кошевой пригласил парня на роль Зеленского.

«Умид Исабоев уже совсем освоился в роли звездного клона — ходит по эфирам, даёт интервью и костюм носит совсем как взрослый. А теперь и Евгений Кошевой, бывший партнёр настоящего Зеленского, зовёт Умида на Украину гастарбайтером», — пишет Mash и уточняет, что актер еще не принял решение.

В комментарии «ФАКТАМ» пресс-служба «Квартала» опровергла сотрудничество с двойником Зеленского. «Данная информация не соответствует действительности! Студия „Квартал 95“ никаких переговоров по этому поводу не проводила», — заявила Студия.

Умид Исабоев из Узбекистана стал известным после того, как его фото попали в сеть. Парень, который работал автомаляром, оказался очень похожим на президента Владимира Зеленского. Он мечтает о ролях в кино и юмористических проектах.

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