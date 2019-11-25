23.97 / 24.20 26.35 / 26.73
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В "Квартале" открестились от двойника Зеленского

15:57 25 ноября 2019 267
Двойник Зеленского Умид Исабоев
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Двойника Владимира Зеленского, актера Умида Исабоева, который сыграет президента в российском фильме об Украине, якобы пригласили в «Квартал-95». Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который пишет, что Евгений Кошевой пригласил парня на роль Зеленского.

«Умид Исабоев уже совсем освоился в роли звездного клона — ходит по эфирам, даёт интервью и костюм носит совсем как взрослый. А теперь и Евгений Кошевой, бывший партнёр настоящего Зеленского, зовёт Умида на Украину гастарбайтером», — пишет Mash и уточняет, что актер еще не принял решение.

В комментарии «ФАКТАМ» пресс-служба «Квартала» опровергла сотрудничество с двойником Зеленского. «Данная информация не соответствует действительности! Студия „Квартал 95“ никаких переговоров по этому поводу не проводила», — заявила Студия.

Умид Исабоев из Узбекистана стал известным после того, как его фото попали в сеть. Парень, который работал автомаляром, оказался очень похожим на президента Владимира Зеленского. Он мечтает о ролях в кино и юмористических проектах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Янис и Анна

Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником (фото)

Кот и белка

Настырная приставучая белка озадачила кота, заставляя его поиграть с ней (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер