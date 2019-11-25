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Тяжелый день: гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака
Сегодня люди будут вас провоцировать, а деньги — игнорировать.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны значительные перемены на работе. Вам доверят секрет.
Телец
Следует тщательно обдумывать все шаги, иначе можете совершить ошибку, которая помешает достичь желаемого.
Близнецы
Избегайте стрессовых ситуаций и не давайте вывести себя из равновесия, иначе заболеете.
Рак
В пикировке с любимым человеком удача будет не на вашей стороне.
Лев
Совет звезд: с деньгами не шутите, иначе от них останутся лишь воспоминания.
Дева
Благоприятный день для деловых и личных контактов, вам удается показать себя с лучшей стороны.
Весы
На ваши плечи ложится серьезная ответственность, вам предстоит принять непростое решение.
Скорпион
Не исключены споры с руководством, но вам удастся отстоять правильность своей точки зрения.
Стрелец
Возможно новое романтическое увлечение. Сосредоточиться на работе будет трудновато.
Козерог
Возможно срочное обучение и деловая командировка. Не обедайте в сомнительных заведениях.
Водолей
Вашей щедростью могут воспользоваться мошенники. Следите за здоровьем.
Рыбы
День обещает интересные знакомства, встречи с незаурядными людьми
Хорошего вам дня!
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