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Стиль жизни

Тяжелый день: гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака

5:12 4 декабря 2019 12
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сегодня люди будут вас провоцировать, а деньги — игнорировать.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможны значительные перемены на работе. Вам доверят секрет.

Телец

Следует тщательно обдумывать все шаги, иначе можете совершить ошибку, которая помешает достичь желаемого.

Близнецы

Избегайте стрессовых ситуаций и не давайте вывести себя из равновесия, иначе заболеете.

Рак

В пикировке с любимым человеком удача будет не на вашей стороне.

Лев

Совет звезд: с деньгами не шутите, иначе от них останутся лишь воспоминания.

Дева

Благоприятный день для деловых и личных контактов, вам удается показать себя с лучшей стороны.

Весы

На ваши плечи ложится серьезная ответственность, вам предстоит принять непростое решение.

Скорпион

Не исключены споры с руководством, но вам удастся отстоять правильность своей точки зрения.

Стрелец

Возможно новое романтическое увлечение. Сосредоточиться на работе будет трудновато.

Козерог

Возможно срочное обучение и деловая командировка. Не обедайте в сомнительных заведениях.

Водолей

Вашей щедростью могут воспользоваться мошенники. Следите за здоровьем.

Рыбы

День обещает интересные знакомства, встречи с незаурядными людьми

Хорошего вам дня!

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