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Мангер уходит от погони: залог для главного фигуранта «дела Гандзюк» уменьшили вдвое, статью подозрения «облегчили»
Шевченковский районный суд Киева изменил статью, по которой глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина.
«Суд удовлетворил наше ходатайство и снизил залог до 1 152 600 грн», — заявил адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко. Ранее залог составлял почти 2,5 млн грн.
Защита инициировала уменьшение суммы залога, так как Мангеру переквалифицировали подозрение наказания.
«Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению — 10 лет лишения свободы, соответственно должен был быть изменен уровень суммы залога», — утверждает адвокат.
Кроме того, Ильченко отметил, что дело против Владислава Мангера приостановлено на время розыска еще одного фигуранта уголовного производства — криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все заказчики преступления против Екатерины Гандзюк будут найдены и наказаны.
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