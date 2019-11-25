Украина

Мангер уходит от погони: залог для главного фигуранта «дела Гандзюк» уменьшили вдвое, статью подозрения «облегчили»

Шевченковский районный суд Киева изменил статью, по которой глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Суд удовлетворил наше ходатайство и снизил залог до 1 152 600 грн», — заявил адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко. Ранее залог составлял почти 2,5 млн грн.

Защита инициировала уменьшение суммы залога, так как Мангеру переквалифицировали подозрение наказания.

«Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению — 10 лет лишения свободы, соответственно должен был быть изменен уровень суммы залога», — утверждает адвокат.

Кроме того, Ильченко отметил, что дело против Владислава Мангера приостановлено на время розыска еще одного фигуранта уголовного производства — криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все заказчики преступления против Екатерины Гандзюк будут найдены и наказаны.

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