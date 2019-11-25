- 18:39 В Раду подали закон о запрете дельфинариев в Украине
- 18:10 В киевском метро на пассажира напали с ножом
- 18:04 Горячая штучка: сексуальная Леся Никитюк в купальнике взбудоражила сеть
- 18:01 Сообщения СМИ об объявлении в международный розыск Дмитрия Вовка не соответствуют действительности, — адвокат
- 17:42 В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет
- 17:37 Вверх ногами между небом и землей: самолет запутался в линии электропередач
- 17:28 "Такие люди нужны всем президентам": открылись интересные факты о новом главе УСБУ во Львовской области
- 17:27 «Я добрая к животным»: польскую студентку отчислили из вуза за издевательский пост об украинке
- 17:14 "Никогда не спонсировала войну": у Ротару неоднозначно отреагировали на травлю в России
- 17:10 СМИ рассказали, зачем Винницкому аэропорту миллиард гривен на реконструкцию
- 17:07 Невосприимчивость к антибиотикам может вызвать 10 миллионов смертей в год, — ВОЗ
- 16:56 Было ваше — стало наше: Пушилин решить отжать имущество у друга Ахметова
В Раду подали законопроект о запрете дельфинариев в Украине
В Украине собираются запретить дельфинарии. Ранее в Киеве уже закрыли известный дельфинарий «Немо». Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский заявил, что соответствующий законопроект уже разработан. Об этом сообщает УНИАН.
Законопроект предусматривает создание центра реабилитации для дельфинов на территории Черноморского биосферного заповедника. Об этом правительство должно позаботиться в течение трех месяцев после принятия документа, сообщает BBC.
Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект по усилению ответственности за жестокое обращение с животными. Мариковский отмечает: «Целью законопроекта является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных».
Напоминаем, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что дельфинотерапия не имеет под собой никакого научного обоснования.
Ранее сообщалось, в центре Одессы, у здания государственного цирка прошла протестная акция против эксплуатации животных во время цирковых представлений. Зоозащитники отметили, что готовы помочь пристроить диких животных в украинские и европейские реабилитационные центры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!