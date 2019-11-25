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Украина

В Раду подали законопроект о запрете дельфинариев в Украине

18:39 25 ноября 2019 10
Дельфинарий
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине собираются запретить дельфинарии. Ранее в Киеве уже закрыли известный дельфинарий «Немо». Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский заявил, что соответствующий законопроект уже разработан. Об этом сообщает УНИАН.

Законопроект предусматривает создание центра реабилитации для дельфинов на территории Черноморского биосферного заповедника. Об этом правительство должно позаботиться в течение трех месяцев после принятия документа, сообщает BBC.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект по усилению ответственности за жестокое обращение с животными. Мариковский отмечает: «Целью законопроекта является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных».

Напоминаем, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что дельфинотерапия не имеет под собой никакого научного обоснования.

Ранее сообщалось, в центре Одессы, у здания государственного цирка прошла протестная акция против эксплуатации животных во время цирковых представлений. Зоозащитники отметили, что готовы помочь пристроить диких животных в украинские и европейские реабилитационные центры.

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