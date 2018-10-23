Супрун решила «вывести на чистую воду» дельфинов

Здоровье

Польза от применения дельфинотерапии не имеет под собой никакого научного обоснования. Такое мнение высказала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«В дельфинариях распространены услуги дельфинотерапии — проведение времени с ними с якобы лечебной целью. Стоят они немало — один сеанс до 3 тысяч гривен. Но даже если бы были бесплатными, то не приносили бы той пользы, которую рекламируют, ни людям, ни дельфинам», — считает чиновница.

Чтобы доказать свою правоту, Ульяна Супрун привела основные «мифы» относительно лечения с помощью дельфинов.

Миф №1: Дельфинотерапия имеет уникальную пользу

Правда: Польза дельфинотерапии не имеет никакого научного подтверждения, а положительное влияние взаимодействия с дельфинами можно сравнить с игрой с собакой, или котом. Длительные исследования показали, что методики, в которые входит общение с собаками, овцами и даже насекомыми имеют фактически идентичен эффект.

«Но и их нельзя считать методом лечения. Удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя», — считает и.о. главы ведомства.

Миф №2: Дельфины лечат ультразвуком

Гипотеза в основе терапии заключается в том, что ультразвук, который выдает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека. Однако, не существует экспериментальных подтверждений на этот счет. Исследователи записали 83 сеансов дельфинотерапии в центре Dolphins Plus во Флориде. Они установили, что ультразвуки, выпускаемых дельфинами, не достигали даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Миф №3: Дельфинотерапия точно не повредит

Реалии: 20 минут с дельфином стоят до 3000 гривен. Сеансов нужно десять, и желательно — два раза в год. То есть десятки тысяч в год от одной семьи идет в карман владельцев дельфинария. Часто такими услугами пользуются родители детей, имеющих тяжелые болезни, порой неизлечимые болезни.

«Многие говорят, мол, чего волноваться, когда дельфины не повредят. Однако, поскольку у людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонелла и другие, также риск заразиться. Особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем»,— считает главный медик страны.

Миф №4: Дельфинам нравится купаться с людьми

В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является ужасно тесной консервной банкой. Дельфины и другие морские животные обитают в соленой морской воде. В неволе они находятся в обычной водопроводной воде, разведенной морской солью и другими химикатами, среди которых содержится хлор. От такой воды дельфины болеют, слепнут, и у них разъедается кожа. На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет. Между тем в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет.

Завершает свой пост Ульяна Супрун напоминанием о том, что Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447−15) запрещает деятельность дельфинариев, не имеющих естественной морской воды. Активисты же требуют полного запрета дельфинариев в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун обратила внимание украинцев на мобильные телефоны, которые, по ее мнению, являются источников распространения различных заболеваний.

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