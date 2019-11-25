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Николаевский зоопарк начал принимать летучих мышей от населения (фото)
Первую «партию» летучих мышей принесли в зоопарк жители Николаева 25 ноября. Об этом сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий. Как известно, летучие мыши обычно отправляются на зимовку в пещеры, подвалы, старые сараи, чердаки домов. Иногда их можно увидеть на балконах.
«С наступлением холодов и первых морозов в Николаевский зоопарк люди стали приносить летучих мышей, которые спрятались на зимовку не в совсем удачном месте. Сегодня принесли двадцать рыжих вечерниц. Очаровательные, маленькие создания, живущие рядом с нами в наших домах, украшающие ночное небо», — написал Владимир Топчий на своей странице в Facebook.
Не стоит тревожить их зимний сон. Зимующая летучая мышь вообще кажется мертвой, без каких-либо признаков жизни, но стоит ей согреться, она «оживает», открывает глаза, расправляет крылья и снова готова к полету. Но это будет только в конце весны, когда появятся летающие насекомые — их основная еда.
«Если же вы обнаружили летучую мышь, и она вам мешает, можете принести ее в наш зоопарк. Мы сохраним ее до теплых дней весны. Тем более что следующий год пусть не летучей, но все-таки мыши!» — написал Владимир Топчий.
В комментариях пользователи соцсети очень тепло отреагировали на подобную кампанию работников зоопарка.
«Спасибо людям, что не выбросили в окно. И коллективу зоопарка спасибо».
" Милые феи и волшебники зоопарка! Благодарю вас, за то, что вы делаете все, чтобы спасти жизни животных, даже тех, кто не в зоопарке".
«Огромная благодарность Вашему коллективу за добрые сердца! Мы как-то в первые холода принесли в зоопарк нетопыря средиземноморского, взяли с радостью. Оказался он краснокнижный. Люди! Будьте людьми! Любите животных!»
«Спасибо тем, кто приносит, и тем, кто принимает. Просто на душе тепло становится, когда вижу такие поступки!»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что работники закрывшегося завода «Стирол» в оккупированной Горловке пытаются спасти зоопарк предприятия. Свое обращение к землякам они разместили в местной группе в социальной сети. Просят помочь с кормом, иначе животным грозит смерть от голода и холода.
Также сообщалось, что под городом Днепр волонтеры спасли овчарку, которую жестокий хозяин выбросил в посадку у железнодорожного переезда.
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