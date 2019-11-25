День ангела Романа: красивые открытки и поздравления

Общество и люди

В воскресенье, 1 декабря, свой День ангела отмечает Роман.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинников.

Рома, с праздником тебя!

Счастья, денег и удачи

Для тебя желаю я.

Пусть уходят незадачи.

Пусть везет тебе во всем,

Пусть здоровье не подводит,

Радость пусть приходит в дом,

А плохое все уходит.



***

Роман, сегодня я тебя от души поздравляю. Пусть в твоей жизни не будет тёмных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждет победа. Ромка, живи, как нравится и делай, что хочется.



***

Он супер-друг, он — Человек,

Добряк и кофеман.

Тебе желаю я вовек

Собою быть, Роман!

Желаю, чтоб сбылись мечты,

Богатства, счастья, дружбы,

Чтоб было много у тебя

Здоровья и всего, что нужно!

***

Я желаю Вам, Роман,

Счастья и здоровья,

Романтичных чувств вулкан

С крепкою любовью.

Пусть Вас ангел бережет

На дорогах жизни,

Будут верными друзья,

Помощь — бескорыстной.

Жажда жизни пусть бурлит,

Скуке на погибель.

Пусть большой в работу вклад

Вам приносит прибыль.



***

Роман — приятная книга для чтения.

Рома — романтика, страсть, приключения.

Роман — наслаждение и аромат.

Запахом манят цветы, шоколад.

Рома — ромашек букет полевых.

Роман — представитель римлян волевых.

Все это связано только с тобой,

Романчик, Ромуча — друг дорогой!

С праздником, милый,

Здоровья, финансов.

Пусть для тебя звучат строки романсов!

Отметим, что 2 декабря день ангела у Дмитрия и Сергея. Поздравления для Дмитриев читайте здесь. Открытки для Сергеев можно посмотреть здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter