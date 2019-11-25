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День ангела Романа: красивые открытки и поздравления
В воскресенье, 1 декабря, свой День ангела отмечает Роман.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинников.
Рома, с праздником тебя!
Счастья, денег и удачи
Для тебя желаю я.
Пусть уходят незадачи.
Пусть везет тебе во всем,
Пусть здоровье не подводит,
Радость пусть приходит в дом,
А плохое все уходит.
***
Роман, сегодня я тебя от души поздравляю. Пусть в твоей жизни не будет тёмных полос и злых неудач, пусть повсюду преследует тебя успех и везде ждет победа. Ромка, живи, как нравится и делай, что хочется.
***
Он супер-друг, он — Человек,
Добряк и кофеман.
Тебе желаю я вовек
Собою быть, Роман!
Желаю, чтоб сбылись мечты,
Богатства, счастья, дружбы,
Чтоб было много у тебя
Здоровья и всего, что нужно!
***
Я желаю Вам, Роман,
Счастья и здоровья,
Романтичных чувств вулкан
С крепкою любовью.
Пусть Вас ангел бережет
На дорогах жизни,
Будут верными друзья,
Помощь — бескорыстной.
Жажда жизни пусть бурлит,
Скуке на погибель.
Пусть большой в работу вклад
Вам приносит прибыль.
***
Роман — приятная книга для чтения.
Рома — романтика, страсть, приключения.
Роман — наслаждение и аромат.
Запахом манят цветы, шоколад.
Рома — ромашек букет полевых.
Роман — представитель римлян волевых.
Все это связано только с тобой,
Романчик, Ромуча — друг дорогой!
С праздником, милый,
Здоровья, финансов.
Пусть для тебя звучат строки романсов!
Отметим, что 2 декабря день ангела у Дмитрия и Сергея. Поздравления для Дмитриев читайте здесь. Открытки для Сергеев можно посмотреть здесь.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!