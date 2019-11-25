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"Дело Садового": мэра Львова пока еще не судят, но уже берут на поруки
Мэра Львова Андрея Садового, которому на днях Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение, могут взять на поруки. Бывший вице-спикер Рады 8-го созыва Оксана Сыроид готова взять своего однопартийца под личное поручительство. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Дело является необоснованным. В лучшем случае, это производство может оказаться провокацией. А в худшем — политическим преследованием. Не из того города начали коррупцию искать», — считает Сыроид.
Напомним, должностных лиц Львовского горсовета, в том числе и львовского мэра, подозревают в незаконном отчуждении земли для строительства индустриального парка. Ущерб от таких действий составляет более 93,5 млн гривень.
Городской голова Львова назвал вручение сообщения о подозрении «подарком на День архангела Михаила».
Отметим, дело об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому будет рассматриваться Высшим антикоррупционным судом 27 ноября.
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