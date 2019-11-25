23.96 / 24.20 26.34 / 26.73
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Дело Садового": мэра Львова пока еще не судят, но уже берут на поруки

22:42 25 ноября 2019 29
Андрей Садовый
Инф. «ФАКТОВ»

Мэра Львова Андрея Садового, которому на днях Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение, могут взять на поруки. Бывший вице-спикер Рады 8-го созыва Оксана Сыроид готова взять своего однопартийца под личное поручительство. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Дело является необоснованным. В лучшем случае, это производство может оказаться провокацией. А в худшем — политическим преследованием. Не из того города начали коррупцию искать», — считает Сыроид.

Напомним, должностных лиц Львовского горсовета, в том числе и львовского мэра, подозревают в незаконном отчуждении земли для строительства индустриального парка. Ущерб от таких действий составляет более 93,5 млн гривень.

Городской голова Львова назвал вручение сообщения о подозрении «подарком на День архангела Михаила».

Отметим, дело об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому будет рассматриваться Высшим антикоррупционным судом 27 ноября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Янис и Анна

Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником (фото)

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Вера Брежнева

Модный конфуз: Веру Брежневу раскритиковали за «чужое» платье (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер