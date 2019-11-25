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В работе Facebook произошел масштабный сбой

23:49 25 ноября 2019 24
Facebook
Инф. «ФАКТОВ»

В работе социальной сети Facebook, которая недавно запустила новую платежную систему, произошел масштабный сбой в понедельник, 25 ноября.

Об этом передает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что на неполадки в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра.

У большей части пользователей (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в свой аккаунт, у 13% пользователей соцсеть вообще не функционирует.

Напомним, последний глобальный сбой в работе соцсети был зафиксирован 19 ноября. На сбой жаловались жители восточного побережья США, Мексики, бразильского Сан-Паулу и австралийского Сиднея. Среди них 80% испытывали проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

Еще ранее сообщалось, что 12 ноября сервис Downdetector зафиксировал масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram по всему миру. На проблемы в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля и Британии, Венгрии и Турции. Чаще всего проблемы возникали с загрузкой ленты новостей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале ноября из Facebook пропала страничка экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, который вернулся в Украину после президентских выборов 2019. Всего же за полгода Facebook удалил более трех млрд фейковых аккаунтов. Почти все фальшивые аккаунты были закрыты до того, как смогли стать активными в социальной сети.

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