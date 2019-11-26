23.96 / 24.20 26.34 / 26.73
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар в Киеве: огонь охватил отель

0:16 26 ноября 2019 46
Пожар в Киеве в мини-отеле
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник вечером, 25 ноября, в Киеве, где недавно в многоэтажке «взорвался» мусоропровод, возник пожар на территории мини-отеля. Об этом передают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сообщение о пожаре на 15 км Житомирского шоссе в Святошинском районе столицы поступило в 19:21.

К месту вызова направили спасателей ближайших частей. Пожар возник в котельной 2-этажного мини-отеля с распространением на крышу.

В 20:15 пожар на площади 80 кв. м удалось локализовать, а в 20:32 — ликвидировать. Во время тушения пожара из здания было эвакуировано троих работников.

В тушении пожара было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Ранее «ФАКТЫ» писали о мощном взрыве в центре Киева: в одном из домов в центре города в шахте лифта сдетонировал неизвестный предмет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Янис и Анна

Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником (фото)

Принц Луи&nbsp;— сейчас и потом

В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет (фото)

Путин

Кругом враги: журналист из Крыма ответил Путину по поводу нападок на русский язык

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер