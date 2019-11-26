Пожар в Киеве: огонь охватил отель

Происшествия

В понедельник вечером, 25 ноября, в Киеве, где недавно в многоэтажке «взорвался» мусоропровод, возник пожар на территории мини-отеля. Об этом передают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сообщение о пожаре на 15 км Житомирского шоссе в Святошинском районе столицы поступило в 19:21.

К месту вызова направили спасателей ближайших частей. Пожар возник в котельной 2-этажного мини-отеля с распространением на крышу.

В 20:15 пожар на площади 80 кв. м удалось локализовать, а в 20:32 — ликвидировать. Во время тушения пожара из здания было эвакуировано троих работников.

В тушении пожара было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.

Ранее «ФАКТЫ» писали о мощном взрыве в центре Киева: в одном из домов в центре города в шахте лифта сдетонировал неизвестный предмет.

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