Украина

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая недавно «зажигала» на молодежном Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной», приняла решение отдать на аукцион скандальное желтое платье, в котором она посетила интронизацию японского императора Нарухито в Токио.

Об этом первая леди написала на своей странице в Instagram.

«То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня соболезнования, я передаю ее как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner — команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите деток с онко», — написала она.

Стоит ли говорить, что пользователи пришли в восторг от щедрого жеста жены главы государства, не забыв при этом расхвалить ее красоту и внешний вид.

«Крутая женщина!», «Красивая Леди! Красивое платье! И этот цвет Вам так к лицу», «Гарнюня!», «Удачи Вам во всех делах которые делаете Вы и Ваш супруг!», «Вспоминаются слова из песни. Леди совершенство. Элегантность сама», «Дуже гарна сукня. І дуже гарна ви», «Настоящая леди», «Оооочень красивое платьице!) Надеюсь оно и правда принесёт кому-то пользу!», «Вы очень красивая девушка», — пишут фолловеры Елены.

Конечно, среди потока хвалебных комплиментов нашлось место и ироничным колкостям скептиков: «Срочно нужно поменять дизайнера», «Елена, очень рада, что отдаёте платье, оно вам совершенно не идёт!»

Напомним, что когда были опубликованы снимки «Леди Зе» на церемонии интронизации императора Нарухито в наряде от украинского дизайнера, многие пользователи соцсетей назвали такой выход скандальным и нарушающим этикет.

Ведь, как известно, для японцев желтый — это цвет золота, символ солнца и божественной власти. Также есть формулировка, что «этот цвет обозначает солнечный свет и природу в Японии. Это популярный цвет во флоре, искусстве, одежде и садоводстве. На дальнем востоке Японии люди считают желтый цвет священным, а на западе он обозначает измену или предательство».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью для украинского выпуска Vogue первая леди заявила, что никакого скандала во время ее совместного с мужем визита в Японию не было. По словам Елены Зеленской, она была довольна своим образом и реакцией японцев на него, пока не прочла публикации украинских СМИ. Ее высказывания подтвердил дизайнер Иван Фролов, заявивший, что его команда хорошо подготовилась, изучив японский церемониальный протокол. Главным требованием было соответствие цвета сезону, поэтому было принято решение остановиться на пастельно-желтом наряде для дневной церемонии и пастельно-голубом для ужина.

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