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Не Хохотуй и не Морозилка: в РФ определили населенный пункт с самым смешным названием

В России, где с начала года выдали незаконно 146 тысяч паспортов украинцам, граждане, ограниченные в возможности критиковать власти, вынуждены придумывать себе другие развлечения. Одним из них стало определение населенного пункта с самым смешным названием. Этим, в частности, занялся сервис путешествий «Туту.ру», пишет «Лента.ру».

После завершения голосования село в городском округе Усинск Республики Коми под названием Мутный Материк как раз и признано «населенным пунктом России с самым веселым названием».

Издание уточняет, что голосование проходило в течение нескольких месяцев на странице во «ВКонтакте». Всего в нем приняли участие около 300 тысяч человек, на победу претендовали 100 городов, поселков, деревень и сел.

В итоге победитель финального голосования — Мутный Материк ؏— набрал более 28 тысяч голосов. Второе место списка досталось селу Хохотуй в Забайкальском крае (26,4 тысячи голосов), третье — поселку Морозилка (Архангельская область, 11,8 тысячи голосов).

В топ-10 рейтинга также попали (в порядке убывания количества набранных голосов): Бухалово (Ярославская область), Мухоудеровка (Белгородская область), Мошонки (Калужская область), Лох (Саратовская область), Сахарная Головка (Севастополь), Свиногорье (Республика Татарстан) и Палево (Сахалинская область).

Также издание напоминает, что согласно другому рейтингу был назван самый опасный город РФ. Таковым оказались Шахты (Ростовская область). Также невысоко оценили собственную защищенность жители Киселевска Кемеровской области, города Свободный Амурской области и Копейска Челябинской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в проводившемся в сентябре «промежуточном» голосовании первое место и статус населенного пункта с самым веселым названием сентября получили калужские Мошонки, на втором месте оказалось Хренище из Воронежской области, а тройку замкнули Ишаки из республики Чувашия.

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