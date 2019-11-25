Мир

Россия с начала года выдала украинцам 146 тысяч паспортов РФ

Миграционная служба РФ в 2019 году резко активизировала предоставление российского гражданства иностранцам. Об этом свидетельствуют официальные данные. Более того, такой рост в основном произошел за счет наших сограждан — жителей так называемых «ЛНР» и «ДНР», для которых весной упростили правила получения российского документа.

Всего в январе-сентябре 2019 года российское гражданство получили 285 тысяч человек (за аналогичный период 2018 года — только 192 тысяч), из них 146 тысяч — «бывшие» граждане Украины. Так, заместитель начальника «миграционной службы» самопровозглашенной «ДНР» Игорь Скребов признался Известиям, что его чиновникам приходится ежедневно обрабатывать около 500 заявок на гражданство РФ.

После украинцев наибольшее количество российских паспортов получили мигранты из Казахстана (35 тысяч) и Таджикистана (30 тысяч). После них следуют граждане Армении (17 тысяч), Узбекистана (14 тысяч) и Молдовы (11,5 тысяч).

Тем временем в правительстве РФ уже рассматривают новые предложения об упрощении получения российского гражданства. Так, в октябре был предварительно одобрен законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на оформление паспорта гражданина РФ сокращается с шести до трех месяцев.

Нововведение распространится на тех людей, которые подали заявку непосредственно на территории страны, а также сделали это в упрощенном порядке.

Также в прошлом месяце Минтруд предложил расширить список профессий иностранных граждан для получения российского документа по облегченной процедуре. В список попали 135 профессий, в т. ч. агроинженеры, ветеринары, воспитатели, рыбоводы, токари, редакторы, математики, энтомологи, а также врачи.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что с момента вступления в силу указа российского президента Владимира Путина об упрощении процедуры принятия гражданства РФ жителями оккупированных территорий украинского Донбасса, паспорта России получили более 170 тысяч человек.

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