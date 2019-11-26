"Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты

Шоу-бизнес

Уличенная в обмане фанатов Алла Пугачева снова подверглась нападкам хейтеров. Теперь причиной гнева недоброжелателей стало появление на подиуме ее дочери с Максимом Галкиным Лизы.

В принципе, появлению на модном показе малышки всегда стоит радоваться, но, как оказалось, не в том наряде, который был на Лизе — платье невесты.

«Как Вам платье Лизочки?» — подписали пост создатели странички Лизы Галкиной.

Однако подписчики вспомнили, что одевать маленькую девочку в свадебное платье — плохая примета.

«Нельзя надевать фоту до замужества. Плохая примета. Вы ведь желаете счастья ей», «Зачем из ребёнка делать невесту?» «Зачем девочку снаряжать невестой, не пойму и что в этом красивого она ещё ребенок», — предостерегли некоторые доброжелатели.

Кроме того, поклонникам Примадонны не понравилась сама идея «выталкивать» на подиум ребенка в «ангельском возрасте».

«Ну зачем это ребёнку??? Ранние репетиции», «Такое платье для девочки — это огромный минус родителям. Эти вещи несовместимы в таком ангельском возрасте. Девочка выглядеть очень странно», «Пошло!», «Ну неужели Алла Борисовна не знает, что нельзя маленькой девочке такое надевать», — стали поучать фолловеры маму-певицу.

Однако нашлись и те, кто не нашли в фотографии ничего предосудительного: «Платье померкло пред Лизонькой!!! Малышка просто чудо!», «И платье и Лизочка — чудо!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сама Алла Борисовна не очень любит реагировать на критику, предпочитая, чтобы это за нее сделали фанаты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter