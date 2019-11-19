Аллу Пугачеву уличили в обмане: в чем причина

Шоу-бизнес

Поклонники Аллы Пугачевой раскритиковали ее документальный музыкальный фильм «Тот самый концерт», посвященный юбилейному шоу, который стартовал в кинотеатрах России. Киноверсия шоу вызвала неоднозначную реакцию публики.

Зрители заподозрили, что им представили не то самое шоу, отгремевшее в Москве, а закрытую съемку, которую провели ранее в пустом зале Кремлевского дворца. Они отмечают, что у Пугачевой «даже микрофон другой в руке, что еще в трейлере было видно».

Как оказалось, киноверсия частично была снята в павильоне «Главкино» и во время прогонов в пустом зале Кремлевского дворца. «Потому и крупных планов столько, что без зрителей съемка была, и за ней вплотную ходит оператор со стедикамом, а Алла Борисовна работает явно на камеру, а не в зал», — цитируют Дни.ру зрителя.

Он также отмечает, что звуковое сопровождение концерта и фильма заметно отличаются.

«Да и соотношение живой звук/фонограмма иное, чем на концерте. Не в смысле больше или меньше, а в смысле кое-что для киноверсии стало под фанеру, а что-то, напротив, живьем. Словом, держат народ за дураков», — считает придирчивый поклонник.

Сама Алла Борисовна на критику пока не отреагировала. Ранее, на концерте в Минске она призналась, что ей тяжело даются сольные выступления с многочасовыми нагрузками. Она пожаловалась на усталость и пообещала лет десять не выходить на сцену.

Пугачева появилась на премьере фильме Андрея Кончаловского «Грех» и встревожила журналистов словами о будущем.

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