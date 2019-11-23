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«Чучело!» Внук Пугачевой побрился наголо (фото)

5:37 23 ноября 2019 35
Никита Пресняков
Инф. «ФАКТОВ»

Внук Аллы Пугачевой Никита, решившийся недавно с женой Аленой на отчаянный шаг во время отдыха в Дубае, оказывается, давно был любителем экстрима.

Об этом пишет «Стархит».

Так, разбирая домашний архив, он обнаружил любопытное фото времен своей юности. В кадре Никита запечатлен с машинкой в руках в момент стрижки. По словам музыканта, в свои тринадцать лет он решил поэкспериментировать с имиджем, побрившись наголо.

«И такое бывало» — подписал снимок Никита.

Фанаты пришли в восторг от такой картины и сразу сравнили его со звездной мамой Кристиной Орбакайте, которая сыграла главную роль в фильме «Чучело», и по сюжету совершал не всегда адекватные поступки.

«Лена Бессольцева из „Чучела“. Гены берут свое!» — пишут пользователи.

Также нашлись те, кто проводит аналогию с другими звездами: «Когда нужно было срочно «обнулиться» «Ну Бритни Спирс!».

Также издание напоминает, что в последнее время многих фанатов интересует вопрос, когда же Никита сделает Кристину Орбакайте бабушкой, «молодого» отца Владимира Преснякова-младшего дедушкой, а «молодую» мать Аллу Пугачеву прабабушкой. В то же время 26-летний Никита не торопится стать отцом, объясняя все тем, что его супруге Алене Красновой всего лишь 21 год, она учится в университете, поэтому о детях пока не задумывается.

И хотя недавние фотографии Алены заставили фанатов подозревать, что девушка находится в «интересном» положении — стройная Алена почему-то начала носить «мешковатую» одежду — она опровергла догадки фанатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Никита Пресняков стал причиной того, Алла Пугачева поссорилась с Кристиной Орбакайте.

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