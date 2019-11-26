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Дедушку, который случайно выронил внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, судят за убийство (фото, видео)
Жителю США Сальваторе Анелло предъявлены обвинения в непредумышленном «убийстве по небрежности». Американский турист предстанет перед судом в Пуэрто-Рико.
В июле этого года Анелло вместе с членами своей семьи отправился в круиз по Карибскому морю. В первый же день путешествия, когда судно компании Royal Caribbean «Свобода морей» (Freedom of the Seas) стояло в порту города Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, Сальваторе выронил из окна корабля, которое находилось на 11-й палубе, свою полуторагодовалую внучку Хлое Виганд. Девочка, упавшая с 47-метровой высоты на бетон, разбилась насмерть.
Сальваторе утверждает, что поднял ее к окну в детской игровой зоне, так как она хотела постучать по стеклу. Однако дедушка не заметил, что стекло отсутствует — окно было открыто.
Американец говорит, что ему безразлична его судьба — худшего наказания, чем испытываемое им горе быть не может. «Я увидел, как она падает, как она падает, как она падает — и просто не мог в это поверить», — рассказал мужчина со слезами на глазах в интервью телеканалу CBS.
Если Анелло признают виновным, он проведет в тюрьме три года.
Родители девочки, 40-летний полицейский Алан Виганд и 36-летняя юристка Кимберли, не винят Сальваторе за случившееся. Зато они хотят знать, почему на судне «необъяснимым образом» было открыто окно в детской игровой зоне. Они уже подали в суд на компанию Royal Caribbean.
«Если бы на корабле соблюдали правила безопасности для окон, этот инцидент не произошел бы», — говорит адвокат супругов.
EXCLUSIVE: Salvatore Anello, the grandfather charged with negligent homicide after his 18-month-old granddaughter fell from the window of a cruise ship, opens up to @DavidBegnaud: «I remember screaming that I thought there was glass.»— CBS This Morning (@CBSThisMorning) November 25, 2019
Tuesday on @CBSThisMorning. pic.twitter.com/pCe2nTaKdi
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