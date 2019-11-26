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«Барселона» – «Боруссия» Д: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов
Во вторник-среду, 26 и 27 ноября, на 16 европейских стадионах пройдут матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Одним из самых интересных противостояний станет поединок в Барселоне, где местный одноименный клуб примет на «Камп Ноу» дортмундскую «Боруссию». Напомним, в первом туре команды встречались в Дортмунде, и тогда, несмотря на большое количество моментов, была зафиксирована ничья — 0:0, при этом во втором тайме Ройс не реализовал пенальти в ворота гостей.
Каталонцы в случае победы в предстоящем поединке могут обеспечить себе первое место в группе. Также неплохо идут дела у подопечных Эрнесто Вальверде и в чемпионате Испании — «гранатово-синие» располагаются на первом месте, имея при этом одинаковое количество очков (по 28) с мадридским «Реалом».
Дортмундцы же опережают в борьбе за второе место итальянский «Интер» на три очка, и даже в случае поражения на «Камп Ноу» будет иметь неплохие шансы пройти в плей-офф. А вот в бундеслиге у «шмелей» все не так гладко — после выездного поражения от «Баварии» (0:4) и домашней ничьи с «Падерборном» (3:3, причем после первого тайма «Боруссия» проигрывала в три мяча) дортмундцы скатились в турнирной таблице на шестое место, отставая от лидирующей «Боруссии» из Менхенгладбаха на пять очков. Как сообщает газета The Sun, руководство «шмелей», недовольное последними результатами команды, в случае неудачи в Барселоне может быть уволен главный тренер Люсьен Фавр.
В прямой трансляции матч на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало поединка — в среду, 27 ноября, в 22:00. Кроме этой игры также отечественные поклонники футбола смогут наблюдать в прямом эфире за следующими матчами.
26 ноября (вторник)
«Галатасарай» — «Брюгге» «Футбол 2» 19:55
«Манчестер Сити» — «Шахтер» «Футбол 1» 22:00
«Реал» — «ПСЖ» «Футбол 2» 22:00
27 ноября (среда)
«Валенсия» — «Челси» «Футбол 1» 19:55
«Зенит» — «Лион» «Футбол 2» 19:55
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер атак «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сыграет с «Шахтером».
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