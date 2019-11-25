«Манчестер Сити» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 26 ноября, в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер», способном вместить чуть более 55 тысяч зрителей, пройдет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Манчестер Сити» примет донецкий «Шахтер». Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Хосепа Гвардиолы и Луиша Каштру, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Шахтер» уже в Манчестере. Без Тайсона и Марлоса

Делегация украинского клуба прилетела в Манчестер заранее, в воскресенье вечером. В заявке команды Луиша Каштру 20 футболистов, 18 из которых попадут в заявку на игру.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Давид Хочолава.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Тете, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Сергей Болбат, Манор Соломон.

Нападающие: Даниил Сикан, Жуниор Мораес, Андрей Борячук.

Обращает на себя внимание отсутствие даже в предварительной заявке лидера «горняков» бразильца Тайсона. А вот бразильский украинец Марлос не полетел на Туманный Альбион, поскольку получил красную карточку в предыдущем поединке с загребским «Динамо».

Давид Хочолава с одним из ассистентов главного тренера

Алан Патрик и Исмаили

Нефартовый арбитр из Словении

Комитет арбитров УЕФА назначил на матч судейскую бригаду во главе со словенцем Славко Винчичем, который накануне поединка, 25 ноября, отпраздновал свое 40-летие. Категорию ФИФА имеет с 2010-го, и за это время трижды пересекался с украинскими командами в еврокубках. Во всех случаях успех был на стороне соперников украинских клубов — в 1/16 финала Лиги Европы-2014/2015 киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями уступило на выезде французскому «Генгаму» (1:2), на той же стадии Лиги Европы-2016/2017 «Шахтер» проиграл дома испанской «Сельте» (0:2), а в 1/8 финала Лиги Европы-2018/2019 динамовцы были разгромлены в Лондоне «Челси» (0:3).

Нефартовый для украинских клубов Славко Винчич

Турнирное положение в группе

После четырех туров «Манчестер Сити» возглавляет группу, набрав 10 очков. Победа в матче с «Шахтером» гарантирует «горожанам» выход в плей-офф с первого места. Что касается «горняков», то команда Луиша Каштру ведет ожесточенную борьбу с загребским «Динамо» за второе место. Пока донецкий клуб опережает соперника по дополнительным показателям, но любой результат, кроме победы в Манчестере, в случае успеха хорватов в Милане в противостоянии с «Аталантой» поставит «Шахтер» в проигрышное положение.

«Шахтер» — уверенный лидер, «Манчестер Сити» в погоне за «Ливерпулем»

На выходных команды провели очередные поединки в рамках национальных чемпионатов. «Манчестер Сити» в субботу, 23 ноября, в невероятно напряженном поединке обыграл на домашней арене «Челси», уступая по ходу встречи, — 2:1 (Де Брюйне, 29, Марез, 37 — Канте, 21). Этот результат позволил «горожанам» обойти «синих» в турнирной таблице и с 28 очками расположиться на третьем месте — впереди «Ливерпуль» (37 баллов) и «Лестер» (29).

Что касается «Шахтера», то «горняки» для лучшей подготовки к матчу на Туманном Альбионе провели свой матч внутреннего чемпионата в пятницу. Один из аутсайдеров, ФК «Львов», дал бой команде Луиша Каштру — первый тайм завершился результативной ничьей, но после перерыва класс донецкого клуба все же оказался выше, — 4:1 в пользу «горняков» (Мораес, 11, 53, 76, с пенальти, Алан Патрик, 86 — Татарков, 25). «Шахтер», по-прежнему не знающий поражений в премьер-лиге, уверенно лидирует в таблице, опережая идущее вторым киевское «Динамо» на 13 очков.

Состав «Манчестер Сити» дороже более чем в девять раз

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt. de, трансферная стоимость футболистов обеих команд по сравнению с поединком первого тура группового этапа не поменялась. Как и в сентябре, состав английского «Манчестер Сити» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» более чем в девять (!) раз — 1,28 млрд евро против 137,4 миллионов.

У англичан один только Рахим Стерлинг оценивается дороже, чем весь состав «Шахтера», — 140 млн евро. Также в топ-пятерку самых дорогих игроков британского клуба входят: Кевин де Брюйне (130 млн), Лерой Сане и Бернарду Силва (по 100 млн), а также летний новичок «горожан» Родри (80). Отметим, что трансферная стоимость Александра Зинченко составляет 30 млн евро, что делает его самым дорогим украинским футболистом.

Больше всех в составе украинской команды стоят Исмаили (19 млн), Тете (15), Тайсон (12), Марлос (11) и Тарас Степаненко (10).

Букмекеры не верят в «Шахтер»

Букмекеры отдают неоспоримое преимущество в предстоящем поединке хозяевам. К примеру, украинские букмекеры «Фаворит спорт» принимают ставки на успех подопечных Хосепа Гвардиолы с коэффициентом 1,17, ничья оценивается в 7,50, а победа «Шахтера» — 15,0.

День в истории

В истории выступлений в еврокубках «Шахтер» лишь однажды проводил свой матч 26 ноября. В групповом раунде Лиги чемпионов-2008/2009 «горняки» разгромили на домашней арене швейцарский «Базель» — 5:0, хет-триком отличился бразильский полузащитник Жадсон.

Видеообзор матча

Напомним, что в другом поединке в квартете C 26 ноября в Милане сыграют итальянская «Аталанта» и загребское «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Манчестер Сити» — «Шахтер».

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