Украина

В Украине назвали условия для возобновления поставок воды в Крым

Украина возобновит подачу воды в аннексированный Крым, которая была полностью прекращена весной 2014 года после захвата полуострова Россией, лишь после полной деоккупации.

«Позиция государства — никакой воды до деоккупации. Мы говорим о национальных интересах. Территория Крыма оккупирована Россией, и, согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте», — заявила в интервью «РБК-Украина» заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.

По ее словам, сейчас в Крыму хватает воды для нужд населения, а проблемы испытывают сельхозпредприятия, предприятия химической промышленности и военные базы страны-оккупанта. «Украина не планирует упрощать жизнь Российской Федерации, которая аннексировала полуостров», — отметила она и добавила, что это же касается и прямого транспортного сообщения.

«Мы должны обеспечить условия, чтобы люди подъезжали к админгранице на легальном транспорте, а не так, как сейчас. Это, в том числе, и вопросы безопасности людей. Но только до линии», — сказала Тамила Ташева.

Эксклюзивное интервью бывшего представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина «Украина вернет Крым и Донбасс, а Россию ждет развал» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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