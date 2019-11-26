Происшествия

Под Житомиром автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся: подробности и фото

В ночь на вторник, 26 ноября, на участке автодороги Киев — Ковел — Яготин в ДТП пострадали восемь человек — водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Ранее на автодороге Киев — Одесса произошло масштабное ДТП с участием 11 автомобилей.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Лутугинском районе Житомирщины. По предварительным данным, 29-летний водитель микроавтобуса «Мерседес-Спринтер», двигаясь в направлении столицы, возле села Литкив не справился с управлением — машина перевернулась и слетела в кювет.

«В результате ДТП водитель и 7 его пассажиров — женщины и мужчины в возрасте от 19 до 46 лет — получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в Коростенскую и Лугинскую районные больницы», — уточнили в полиции.

Предварительная правовая квалификация события — ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Набережном шоссе столкнулись четыре автомобиля. К счастью, в этом ДТП обошлось без жертв и пострадавших.



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