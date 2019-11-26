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Происшествия

На трассе Киев-Одесса в ДТП попали 11 автомобилей: первые детали и фото

9:52 26 ноября 2019 9
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 26 ноября, на 225 км автодороги Киев — Одесса произошло масштабное ДТП, в котором пострадали 11 автомобилей. В ночь с 25 на 26 ноября на Набережном шоссе в Киеве столкнулись четыре машины.

Авария на международной трассе случилась в Уманском районе около 7 часов утра. Как сообщили в управлении ГСЧС в Черкасской области, причиной стала гололедица.

К ДТП попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением Варшава — Херсон с 20 пассажирами, из которых никто не пострадал.

В результате ДТП травмы получили 3 человека с легковых и грузовых автомобилей.

Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

Напомним, во вторник, 26 ноября, из-за погодных условий в ряде областей объявлен первый уровень опасности — желтый.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух ДТП на трассе Киев-Чернигов, в которых погибли двое людей.

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