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На трассе Киев-Одесса в ДТП попали 11 автомобилей: первые детали и фото
Во вторник, 26 ноября, на 225 км автодороги Киев — Одесса произошло масштабное ДТП, в котором пострадали 11 автомобилей. В ночь с 25 на 26 ноября на Набережном шоссе в Киеве столкнулись четыре машины.
Авария на международной трассе случилась в Уманском районе около 7 часов утра. Как сообщили в управлении ГСЧС в Черкасской области, причиной стала гололедица.
К ДТП попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением Варшава — Херсон с 20 пассажирами, из которых никто не пострадал.
В результате ДТП травмы получили 3 человека с легковых и грузовых автомобилей.
Движение по трассе происходит в реверсном режиме.
Напомним, во вторник, 26 ноября, из-за погодных условий в ряде областей объявлен первый уровень опасности — желтый.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух ДТП на трассе Киев-Чернигов, в которых погибли двое людей.
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