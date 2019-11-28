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Я вам покажу бекон: дикий кабан ворвался в McDonald’s, перепугав посетителей (видео)
В сеть попало видео, снятое в итальянском городе Вентимилья. В местный ресторан McDonald’s ворвался дикий кабан, устроив переполох среди посетителей. Некоторые из них запрыгивали на столы, стараясь не попасться ему на пути. Хотя само животное было напугано не меньше.
Позже видно, как за кабаном гоняется полицейский, пытающийся его поймать.
Чем закончилось дело и каким образом кабан очутился в ресторане не сообщается. Иногда эти животные и ранее появлялись в городе, приходя из близлежащего леса.
Эти животные могут быть весьма опасны. Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском штате Техас сиделку растерзала стая диких кабанов, напавших на нее возле дома стариков, которым она помогала.
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