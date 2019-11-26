Мир

Землетрясение в Албании: появились шокирующее видео разрушений и новые данные о жертвах

В Албании, которая ночью 26 ноября перенесла сильнейшее землетрясение магнитудой 6,4 балла, увеличилось количество жертв и пострадавших.

Если ранее сообщалось о троих погибших и порядка 150 граждан, получивших травмы, то на данный момент эти цифры увеличились вдвое. Сообщается о шести погибших и 325 раненых.

Чиновники продолжают оценивать ущерб, нанесенный стране стихийным бедствием.

Officials are still assessing damages caused by the powerful earthquake #albaniaearthquake pic.twitter.com/7gp9iS6Gnz — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

В МИД Украины призвали сограждан, находящихся в зоне бедствия, дать о себе знать. «Призываем украинцев, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости — обратиться к Почетному консулу Украины в Албании Бледе Байрактара по телефону +355 693 655 685», — пишет в соцсетях замдиректора Департамента Консульской службы МИД Василий Кирилыч.

Сильний землетрус в Албанії. Є загиблі і понад сотню травмованих. Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності — звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355 693 655 685. pic.twitter.com/QhQCL8TUbb — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) November 26, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале ноября 2019 года на Балканах произошло сильное землетрясение с магнитудой 5,1 балла. Эпицентр толчков находился в 85 километрах северо-западнее Сараево — в 14 километрах от населенного пункта Турбет (центральная часть Боснии и Герцеговины).

Фото из Twitter Василия Кирилыча.

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