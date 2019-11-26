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Землетрясение в Албании: появились шокирующее видео разрушений и новые данные о жертвах

11:16 26 ноября 2019 33
Землетрясение в Албании
Инф. «ФАКТОВ»

В Албании, которая ночью 26 ноября перенесла сильнейшее землетрясение магнитудой 6,4 балла, увеличилось количество жертв и пострадавших.

Если ранее сообщалось о троих погибших и порядка 150 граждан, получивших травмы, то на данный момент эти цифры увеличились вдвое. Сообщается о шести погибших и 325 раненых.

Чиновники продолжают оценивать ущерб, нанесенный стране стихийным бедствием.

 

В МИД Украины призвали сограждан, находящихся в зоне бедствия, дать о себе знать. «Призываем украинцев, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости — обратиться к Почетному консулу Украины в Албании Бледе Байрактара по телефону +355 693 655 685», — пишет в соцсетях замдиректора Департамента Консульской службы МИД Василий Кирилыч.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале ноября 2019 года на Балканах произошло сильное землетрясение с магнитудой 5,1 балла. Эпицентр толчков находился в 85 километрах северо-западнее Сараево — в 14 километрах от населенного пункта Турбет (центральная часть Боснии и Герцеговины).

Фото из Twitter Василия Кирилыча.

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