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В Европе зафиксировали сильное землетрясение
На Балканах произошло сильное землетрясение. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) его магнитуду оценили в 5,1. Напомним, в Институте геофизики Национальной академии наук Украины (НАНУ) предупредили о высокой вероятности сильного землетрясения в Закарпатской области.
Как свидетельствуют опубликованные в сети данные центра, эпицентр толчков находился в 85 километрах северо-западнее Сараево —
Землетрясение было зарегистрировано в 15:13 по местному времени, данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
В воскресенье, 3 ноября, подземные толчки в этом районе повторились, однако магнитуда снизилась до 3.3.
По оценкам специалистов, 2 ноября произошло самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.
Напомним, в Украине самым сейсмоопасным считается район Зоны Вранча — Карпаты и запад Одесской области. Мощность толчков там достигала 6−7 баллов по 12-балльной шкале.
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