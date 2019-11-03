В Европе зафиксировали сильное землетрясение

Происшествия

На Балканах произошло сильное землетрясение. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) его магнитуду оценили в 5,1. Напомним, в Институте геофизики Национальной академии наук Украины (НАНУ) предупредили о высокой вероятности сильного землетрясения в Закарпатской области.

Как свидетельствуют опубликованные в сети данные центра, эпицентр толчков находился в 85 километрах северо-западнее Сараево — т. е. в 14 километрах от населенного пункта Турбет (центральная часть Боснии и Герцеговины).

Землетрясение было зарегистрировано в 15:13 по местному времени, данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

В воскресенье, 3 ноября, подземные толчки в этом районе повторились, однако магнитуда снизилась до 3.3.

По оценкам специалистов, 2 ноября произошло самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.

Напомним, в Украине самым сейсмоопасным считается район Зоны Вранча — Карпаты и запад Одесской области. Мощность толчков там достигала 6−7 баллов по 12-балльной шкале.

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