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В Европе произошло сильнейшее за десятилетия землетрясение: много жертв и пострадавших (фото, видео)

9:10 26 ноября 2019 527
Землетрясение в Албании
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на вторник, 26 ноября, Албанию трясло — было зафиксировано сильнейшее за последние три десятилетия землетрясение магнитудой 6,3 балла. Ранее на Балканах зафиксировали землетрясение магнитудой в 5,1 балла.

По информации «Евроньюз Албания», многие здания были разрушены, а люди выскакивали из домов на улицы. Албанское министерство здравоохранения сообщает о троих погибших и 150 пострадавших. Хуже всего ситуация в городе Тумана. Также пострадали города Дуррес и Курбин.

 

Update | There are reports about some buildings that have collapsed in the coastal city of Durres pic.twitter.com/GAGeqCS1Jm

Жители Албании в социальных сетях выкладывают видео, снятое в местах, где разгулялось стихийное бедствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 8 ноября 2019 года на северо-западе Ирана зафиксировали землетрясение, которое привело к масштабным разрушениям в ряде населенных пунктов. Сообщалось о пяти погибших и более полутысячи пострадавших.

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