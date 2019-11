Мир

В ночь на вторник, 26 ноября, Албанию трясло — было зафиксировано сильнейшее за последние три десятилетия землетрясение магнитудой 6,3 балла. Ранее на Балканах зафиксировали землетрясение магнитудой в 5,1 балла.

По информации «Евроньюз Албания», многие здания были разрушены, а люди выскакивали из домов на улицы. Албанское министерство здравоохранения сообщает о троих погибших и 150 пострадавших. Хуже всего ситуация в городе Тумана. Также пострадали города Дуррес и Курбин.

Powerful earthquake in , Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

Update | There are reports about some buildings that have collapsed in the coastal city of Durres pic.twitter.com/GAGeqCS1Jm

— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019

Жители Албании в социальных сетях выкладывают видео, снятое в местах, где разгулялось стихийное бедствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 8 ноября 2019 года на северо-западе Ирана зафиксировали землетрясение, которое привело к масштабным разрушениям в ряде населенных пунктов. Сообщалось о пяти погибших и более полутысячи пострадавших.

