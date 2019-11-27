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«А у щенков будут рога?»: собака сбежала из дома и завязала романтические отношения с оленем (фото)
Жительница канадской провинции Манитоба Рэйчел Хоуэтт очень переживала, когда ее любимая собака Кода породы хаски неожиданно бесследно пропала, убежав в лес. Рэйчел уже не надеялась увидеть ее снова, но Кода спустя несколько дней неожиданно вернулась.
Девушка решила изучить записи камер видеонаблюдения, установленных ее соседом вблизи лесной туристической тропы — не прояснят ли они, что произошло с ее любимицей. И была поражена, увидев, что свободолюбивая Кода была не одна. Оказывается, компанию ей составил внешне весьма интересный самец оленя. Как сообщает издание Bored Panda, животные вместе спали, играли и даже «паслись» (олень закусывал травой, а собака обнюхивала землю рядом). На одном из кадров они даже обменялись «романтическим поцелуем». Причем, как показывало время записей, странная парочка проводила время вместе с утра до вечера.
Рэйчел выложила снимки в соцсети Facebook и ее пост стал очень популярным. «Ах, какой роман!», «Неожиданная пара», «А у щенков будут рога?», — писали пользователи в комментариях.
Фото Rachel Howatt
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!