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Мир

Бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь (фото)

19:21 24 ноября 2019 40
Собака и котята
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Приют для животных Pet and Wildlife Rescue, который находится в канадской провинции Онтарио, опубликовал в соцсети Facebook пост, где рассказана трогательная история собаки и пятерых котят. Их заметила на обочине дороги в морозную ночь проезжавшая мимо женщина. Бездомная собака лежала прямо на снегу, обогревая своим тело пятерых маленьких котят. Женщина подобрала всех шестерых и привезла в приют, где найденышам сейчас ищут новых хозяев.

Как сообщает издание Huffpost, собаке дали кличку Серенити («Безмятежность»). Находясь в приюте, она регулярно навещает своих приемных «детей», которые сейчас проходят лечение от паразитов и блох. Неизвестно, что произошло с котятами — скорее всего, их просто выбросили на улицу.

Сотрудники заведения говорят, что такие маленькие котята скорее всего не пережили бы такую холодную ночь, если бы не Серенити.

Ранее «ФАКТЫ» писали о милом видео, в котором котенок устраивается спать на сонной пушистой собаке.

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