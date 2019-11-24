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Бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь (фото)
Приют для животных Pet and Wildlife Rescue, который находится в канадской провинции Онтарио, опубликовал в соцсети Facebook пост, где рассказана трогательная история собаки и пятерых котят. Их заметила на обочине дороги в морозную ночь проезжавшая мимо женщина. Бездомная собака лежала прямо на снегу, обогревая своим тело пятерых маленьких котят. Женщина подобрала всех шестерых и привезла в приют, где найденышам сейчас ищут новых хозяев.
Как сообщает издание Huffpost, собаке дали кличку Серенити («Безмятежность»). Находясь в приюте, она регулярно навещает своих приемных «детей», которые сейчас проходят лечение от паразитов и блох. Неизвестно, что произошло с котятами — скорее всего, их просто выбросили на улицу.
Сотрудники заведения говорят, что такие маленькие котята скорее всего не пережили бы такую холодную ночь, если бы не Серенити.
Ранее «ФАКТЫ» писали о милом видео, в котором котенок устраивается спать на сонной пушистой собаке.
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