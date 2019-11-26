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Мужчина устроил "пьяное" ДТП и избил полицейского: детали инцидента на Житомирщине
В Житомирской области участник дорожно-транспортного происшествия набросился с кулаками на полицейских, которые отрабатывали информацию о ДТП. Ранее на Житомирщине автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, к правоохранителям обратился водитель Renault Duster, который рассказал, что в селе Романовка его авто столкнулось с «ВАЗом», уехавшим с места дорожно-транспортного происшествия.
Сотрудники группы реагирования патрульной полиции, приехавшие на вызов, при обходе дворов в соседнем селе Почуйки обнаружили возле одного из домовладений похожую под описания машину — на «ВАЗе» были характерные механические повреждения.
Ее владелец, который, как выяснилось позже, в момент совершения ДТП находившийся за рулем, вел себя агрессивно и набросился с кулаками на одного из правоохранителей. Ему помогал приятель, вышедший со двора. В полиции уточнили, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
«В ходе конфликта, переросшего в драку, телесные повреждения в виде ссадин и ушибов получил 21-летний сержант полиции По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет», — сообщили в полиции.
Оба нарушителя — 28-летние жители села Почуйки — были доставлены в Попильнянское отделения полиции для документирования всех обстоятельств. Досудебное расследование продолжается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире вооруженные неизвестные напали на полицейских группы физической охраны УПО в Волынской области, которые перевозили деньги. Один из правоохранителей получил огнестрельное ранение.
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