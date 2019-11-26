Происшествия

Нарушила два правила и задела ребенка на переходе: сеть возмутила автохамка в Киеве

В Киеве на улице Колоса женщина на Toyota Rav4, в которой находились дети, ехала на красный сигнал светофора, выехала на встречную полосу и задела подростка на пешеходном переходе. Ранее в столице водитель Subaru смертельно травмировал пешехода, переходящего оживленную улицу в 50 метрах от пешеходного перехода.

Об этом в социальных сетях сообщает «Киев Оперативный», опубликовавший фото с места ЧП. «Женщине с детьми в авто показалось мало выехать с ул. Колоса на красный (перекресток), и она решила еще больше сэкономить время. Выехала на встречную для последующего поворота налево. В результате задела ребенка на переходе, возле ЖК, не доезжая СБУ по ул. Максимовича», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом, жестко отреагировали на поведение водителя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Большой Окружной дороге около остановки общественного транспорта Жуляны-2 водитель BMW сбил пешехода. Мужчину, переходившего дорогу, разорвало на части.



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